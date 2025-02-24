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勞動節訂國定假日？內政部：公教與勞工放假數已趨同

中央社／ 台北24日電
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片

朝野立委與民團籲政府將勞動節、教師節定為國定假日。內政部說，目前全國統一放假日共11日，再加上週休二日，全年放假數為115日至116日，符合立法院89年附帶決議規定，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。

全國教師工會總聯合會21日與跨黨派立委舉行記者會，呼籲政府今年落實勞動節及教師節放假，並予以法制化。

內政部今天透過新聞稿表示，目前規定應放假的紀念日及節日共有9個，除春節假期3日外，其餘各節日都是1日，合計全國統一的放假日共11日，再加上週休二日，全年放假日數為115日至116日。

內政部指出，為配合公務人員自民國90年起實施週休二日，立法院於89年三讀通過公務員服務法第11條修正條文時附帶決議，要求保留民俗節日，將部分紀念日及節日改為只紀念但不放假，使全年放假總日數達到115日至116日；因此，內政部配合修正紀念日及節日實施辦法，將部分紀念日及節日調整為只紀念不放假，目前已符合立法院附帶決議規定。

另外，為保障民眾放假權益，內政部也在103年修正紀念日及節日實施辦法，規定紀念日及節日的放假日逢例假日一律補假。又隨勞動基準法於105年修正後，規定勞工實施一例一休，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。

內政部強調，目前全年實質總放假日數為115日至116日，符合立法院89年附帶決議的規定，也是歷年來會商政府機關及工商團體共識。鑑於紀念日及節日增刪、名稱及放假日數等問題涉及範圍廣泛，社會各界有不同意見與期待，未來將持續徵求各方意見，並努力凝聚共識。

內政部 教師節 節日

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