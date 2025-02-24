影／戴隱形牙套會割舌、壓牙齦？ 受害者組自救會求償

隱形牙套受害者自救會上午舉行「台灣史上最大醫療事故！違法陸製牙套廠商和百萬網紅如何坑害你！」記者會，號稱來自新加坡的 Zenyum綻雅隱形牙套，透過明星網紅大量曝光行銷；不過許多人使用後出現狀況，才發現產品所謂的醫療許可證只能進口牙套原料與軟體，並非核准牙套成品。受害民眾成立自救會認為，業者透過許可證字意差異混淆視聽，涉嫌非法夾帶進口，透過多位百萬訂閱戶的網紅協助廣告，販售牙套大賺黑心錢。Zenyum綻雅回應，此為不實指控，產品合法合規，衛福部食藥署表示，牙醫師若透過國內核可軟體、委託合格業者製作牙套，屬合法客製化醫材。

自救會受害成員在記者會上，紛紛泣訴牙齒所受到的永久性傷害，表示矯正前門牙好好的，矯正後竟然反而有門牙縫，咬合變成空咬，最後牙齦萎縮，牙齒變色，造成永久性傷害。

Zenyum綻雅稍早發出聲明，自2020年進入台灣市場以來，始終依法營運，並向衛福部食藥署申請醫療器材許可證，所有進口與公司營運皆符合法規，絕無違法情事。任何人皆可透過食藥署「醫療器材許可證查詢」系統查證，該許可證明確載明產品樣貌、製造地及製造廠等資訊，確保產品來源透明且符合法規。

衛福部食藥署醫療器材及化妝品組副組長錢嘉宏表示，經查詢Zenyum綻雅隱形牙套以「『悠雅』透明矯正牙套系統」取得「衛部醫器陸輸字第001486號」許可證，核准範圍為矯正牙模取樣、矯正設計軟體及牙套材質，該透明矯正的牙套成品不在許可證核准範圍內。牙醫師透過該許可證軟體為特定病患規劃矯正治療計畫，基於前述治療計畫請許可證製造業者製作透明矯正牙套成品為客製化器材，為醫事人員執行法定業務的產出，屬醫療業務環節，該牙套的輸入無須另向中央主管機關申請查驗登記或登錄。