全台急診壅塞 台大雲林分院啟動調度機制：暫停門診住院成功降載

護理人力不足、流行病疫情嚴峻，全台醫院急診壅塞，雲林縣今上午全縣急診約56人待床，加護病房一人待床，台大醫院雲林分院為此2周前已啟動中央開床調度機制，並一度暫停門診排程住院服務，順利將待床人數降至警戒值以下，今有20多人待床，平均等候時間約3、4天。

雲林縣衛生局統計，截至今天上午11時，全縣6大責任醫院急診約有56人待床、加護病房1人，其中以台大醫院雲林分院斗六院區急診31人待床最多，到中午已降至25人。

台大雲林分院急診病人占住院病人50至54%，因應急診壅塞情況，過年後已先暫停一周的門診排程住院服務，並在2周前緊急啟動中央開床調度機制，將各科的保留病床統一調度、靈活運用，縮短候床時間。

院方統計，剛過完年時，待床人數一度高達逾40人，目前已下降至平均約20至30位病患等候床位，低於警戒值45人，預估病床等候時間約3至4天。

台大雲林分院長馬惠明表示，現門診排程住院服務已恢復正常，除持續進行中央開床調度機制，也啟動當日住院手術、加速離院機制，預估可出院的病人會在前一天晚上完成基本行政手續，原本規定中午12時前離院，現已提早到上午10時，透過3大配套措施，持續紓解急診待床壓力。

馬惠明表示，急診待床壓力全台持續都有，但今年持續較久，院方2年前已建立即時降載措施，即急診達到危險的待床數字時（斗六院區達到50人以上、虎尾院區15人以上），全院各科病房都減收10%一般住院患者，病床由中央台統一調度，啟動後僅在2023年用過2次，讓待床回到安全水準，今年尚未啟動。