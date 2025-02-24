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228全台訂房率慘澹不到五成 苗栗逆成長有望衝到七成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
228連假全台訂房率慘澹不到5成，苗栗逆成長有望衝到7成，苑裡享沐時光溫泉飯店連3天平均訂房率高達98%，幾乎滿房，可說是一枝獨秀。圖／享沐時光飯店提供
228連假全台訂房率慘澹不到5成，苗栗逆成長有望衝到7成，苑裡享沐時光溫泉飯店連3天平均訂房率高達98%，幾乎滿房，可說是一枝獨秀。圖／享沐時光飯店提供

本周末就是228連假，根據交通部觀光署統計全台整體訂房率慘澹不到5成，苗栗目前訂房率63.83%暫排名第三；縣府文化觀光局樂觀表示，適逢溫泉旺季及大湖草莓二期盛產，228連假三天住房率有望衝到7成，排名坐三望一望二也不是不可能。

交通部觀光署針對228連假訂房率統計至21日，住宿主要集中在連假前兩日，前2日全台平均訂房率為49.28%，平均訂房率前三分別為台北約68.49%、新北64.13%、苗栗63.83%。

面對還不到5成的訂房率慘況，全台各地政府憂慮不已，且多為短期國旅，盼平日或旺季吸引外國客長住旅遊，需中央政策支援。

縣府文化觀光局表示，往年縣內農曆春節前後的住房率都不錯，尤其是溫泉旺季的大型飯店最為突出，以泰安溫泉區及苑裡享沐時光溫泉飯店的國旅遊客為主；另外，觀光地區的漫城南庄及大湖草莓季也吸引很多自助家庭遊客入住當地民宿，整體住房率有望衝到7成。

泰安溫泉區湯唯飯店總經理吳佳信表示，目前228當晚滿房，前一天2成訂房率，後兩天平均6成。他說，今年同期住房率約降1至2成，可能因國人很多都安排出國旅遊有關，且外國遊客也很少見。

享沐時光溫泉飯店公關郭仲紋則表示，目前228連假平均訂房率98%幾乎滿房，以散客為主，外籍則以新加坡小團遊客居多，大多是小包車定2、3間房，住一晚即離去。

享沐時光溫泉飯店表示，目前228連假平均訂房率98%，以散客為主，外籍則以新加坡小團遊客居多，大多是小包車定2、3間房，住一晚即離去。圖／本報資料照片
享沐時光溫泉飯店表示，目前228連假平均訂房率98%，以散客為主，外籍則以新加坡小團遊客居多，大多是小包車定2、3間房，住一晚即離去。圖／本報資料照片

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