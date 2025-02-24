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賞櫻人潮多 228連假武陵農場和福壽山農場訂房全滿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花逐漸盛開，此為富野櫻花區的櫻花開花情形。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花逐漸盛開，此為富野櫻花區的櫻花開花情形。圖／武陵農場提供

今年山上櫻花盛開時間延後，台中和平山區賞櫻人潮多，228連假武陵農場和福壽山農場訂房全滿，遊客最近幾天詢問二農場，住宿也幾乎滿房，幾乎都是上山想看櫻花遊客；梨山賓館連假訂房率約9成5。

武陵農場和福壽山農場今天都說，該農場228連假住宿早已客滿，最近仍有遊客打電話詢問，農場人員都請遊客注意官網訂房資訊。

武陵農場櫻花季交通管制原本到本月23日，後來公告延長至3月2日，賞櫻專車同步延長服務，武陵農場表示，因應今年櫻花花況預測將於二月底至三月初進入滿開，為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。

賞櫻專車原定於2月23日結束，管制解除後可能會有大量小型車輛湧入台7、台7甲及台8等沿線，影響交通順暢。為降低道路負荷並提供遊客更便利的公共運輸選擇，農場與公路局及國光客運協調後，決定將賞櫻專車服務延長至3月2日，以鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。

櫻花季 武陵農場 賞櫻

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