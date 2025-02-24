蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點
親吻這一浪漫的行為，是不少情侶或家人之間表達愛意的方式，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「接吻病」真的存在！
黃軒醫師在臉書發文，表示10秒的「法式接吻」，就能讓情侶之間交換約8000萬個細菌，多數是無害的微生物，即便部分病原體可能透過唾液傳播，但健康的人不會這麼輕易得病。
然而，黃軒醫師也提醒，「接吻病」真實存在，一些病毒真的會通過接吻傳播。
首先，接吻是傳播EB病毒（Epstein-Barr virus）的主要途徑。這種病毒可能引發「傳染性單核球增多症」，症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。
其次，接吻也會傳播疱疹病毒HSV-1，且一吻就可能「終生帶原」。全球有約37億人感染口腔疱疹病毒，它會潛伏在神經節內，等你壓力大或免疫力下降時復發，嘴角水泡破潰時傳染力最強。
而幽門螺旋桿菌也可能透過深度接吻傳播，這種細菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。研究發現，情侶中若有一方陽性，伴侶的感染率會增加1.5倍。
此外，蛀牙也可能「人傳人」。情侶接吻10秒後，雙方唾液中的變形鏈球菌（致齲菌）相似度就提升20%，所以蛀牙也是一種「情侶病」。要注意的是，家長親吻嬰幼兒更易傳播變形鏈球菌。
黃軒醫師也提醒了安全接吻的注意事項：
1、注意口腔衛生，每天至少兩次刷牙並使用牙線，接吻前後用含氯己定的漱口水降低病毒載量。也可定期口腔檢查並進行幽門桿菌篩檢。
2、在口腔黏膜破損、口腔潰瘍、口唇疱疹發作期或牙齦出血時避免接吻。
3、避免深吻，尤其是免疫低下者，深吻會伴隨的微量血液交換，可能傳播B肝病毒。可親吻臉頰替代嘴唇。
4、選擇合適場所，在酒吧等密閉場所接吻，呼吸道病毒的傳播機率較開放空間高3倍。
5、接吻後30分鐘內避免揉眼睛，防止病毒經結膜感染。
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