蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

親吻這一浪漫的行為，是不少情侶或家人之間表達愛意的方式，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「接吻病」真的存在！

黃軒醫師在臉書發文，表示10秒的「法式接吻」，就能讓情侶之間交換約8000萬個細菌，多數是無害的微生物，即便部分病原體可能透過唾液傳播，但健康的人不會這麼輕易得病。

然而，黃軒醫師也提醒，「接吻病」真實存在，一些病毒真的會通過接吻傳播。

首先，接吻是傳播EB病毒（Epstein-Barr virus）的主要途徑。這種病毒可能引發「傳染性單核球增多症」，症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。

其次，接吻也會傳播疱疹病毒HSV-1，且一吻就可能「終生帶原」。全球有約37億人感染口腔疱疹病毒，它會潛伏在神經節內，等你壓力大或免疫力下降時復發，嘴角水泡破潰時傳染力最強。

而幽門螺旋桿菌也可能透過深度接吻傳播，這種細菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。研究發現，情侶中若有一方陽性，伴侶的感染率會增加1.5倍。

此外，蛀牙也可能「人傳人」。情侶接吻10秒後，雙方唾液中的變形鏈球菌（致齲菌）相似度就提升20%，所以蛀牙也是一種「情侶病」。要注意的是，家長親吻嬰幼兒更易傳播變形鏈球菌。

黃軒醫師也提醒了安全接吻的注意事項：