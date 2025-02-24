快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

聯合新聞網／ 綜合報導
接吻示意圖。圖／AI生成
接吻示意圖。圖／AI生成

親吻這一浪漫的行為，是不少情侶或家人之間表達愛意的方式，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「接吻病」真的存在！

黃軒醫師在臉書發文，表示10秒的「法式接吻」，就能讓情侶之間交換約8000萬個細菌，多數是無害的微生物，即便部分病原體可能透過唾液傳播，但健康的人不會這麼輕易得病。

然而，黃軒醫師也提醒，「接吻病」真實存在，一些病毒真的會通過接吻傳播。

首先，接吻是傳播EB病毒（Epstein-Barr virus）的主要途徑。這種病毒可能引發「傳染性單核球增多症」，症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。

其次，接吻也會傳播疱疹病毒HSV-1，且一吻就可能「終生帶原」。全球有約37億人感染口腔疱疹病毒，它會潛伏在神經節內，等你壓力大或免疫力下降時復發，嘴角水泡破潰時傳染力最強。

而幽門螺旋桿菌也可能透過深度接吻傳播，這種細菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。研究發現，情侶中若有一方陽性，伴侶的感染率會增加1.5倍。

此外，蛀牙也可能「人傳人」。情侶接吻10秒後，雙方唾液中的變形鏈球菌（致齲菌）相似度就提升20%，所以蛀牙也是一種「情侶病」。要注意的是，家長親吻嬰幼兒更易傳播變形鏈球菌

黃軒醫師也提醒了安全接吻的注意事項

1、注意口腔衛生，每天至少兩次刷牙並使用牙線，接吻前後用含氯己定的漱口水降低病毒載量。也可定期口腔檢查並進行幽門桿菌篩檢。

2、在口腔黏膜破損、口腔潰瘍、口唇疱疹發作期或牙齦出血時避免接吻。

3、避免深吻，尤其是免疫低下者，深吻會伴隨的微量血液交換，可能傳播B肝病毒。可親吻臉頰替代嘴唇。

4、選擇合適場所，在酒吧等密閉場所接吻，呼吸道病毒的傳播機率較開放空間高3倍。

5、接吻後30分鐘內避免揉眼睛，防止病毒經結膜感染。

情侶 病毒 肝病 胃癌 蛀牙 醫師

延伸閱讀

經典賽／中華隊吞兩敗！為何不派「12強人馬」資深球迷曝3關鍵

根本沒病！粗心醫生弄混病歷 義男想拔智齒卻被「切掉下巴」

星巴克也有惜福優惠！這些品項過7點7折 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

日行萬步可能是錯的！走路走太多反而傷膝蓋 研究曝「最佳步伐」

相關新聞

讀者投訴買台鐵排骨便當卻沒排骨 台鐵：未來控管將更謹慎

讀者向聯合報投訴，搭台鐵時用車票加購排骨便當，打開後裡面卻沒有排骨，認為台鐵便當品質控管很糟糕。

228全台訂房率慘澹不到五成 苗栗逆成長有望衝到七成

本周末就是228連假，根據交通部觀光署統計全台整體訂房率慘澹不到5成，苗栗目前訂房率63.83%暫排名第三；縣府文化觀光...

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

親吻這一浪漫的行為，是不少情侶或家人之間表達愛意的方式，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「接吻病」真的存在！

吃藥壓胃痛！ 40多歲公司高管罹患「萎縮性胃炎」

一名40多歲電子公司高階主管，由於胃部頻繁悶脹，就醫檢查出萎縮性胃炎。經醫師問診後發現，偏好重口味飲食、嗜菸酒的他，有慢...

緊急公告！武陵櫻花季疏運 管制措施延長一周至3月2日

緊急公告！交通部公路局原訂2月8日至23日期間實施武陵櫻花季疏運管制措施，因今年花況較晚，經召開協商會議後決議延長一周，...

明晨低溫恐10度 吳聖宇：228連假高溫上看27度

本周氣溫變化大，需適時注意穿著。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，這波大陸冷氣團冷到明晨，今晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。