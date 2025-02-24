快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

青年壯遊台灣計畫開跑 優勝團隊最高獲18萬元獎金

中央社／ 台北24日電

為鼓勵青年以多元方式體驗壯遊，教育部青年署推動「青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」，即日起受理青年組隊報名，優勝團隊最高可獲得新台幣18萬元獎金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，「青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」旨在鼓勵青年與台灣各地人文社會深度互動，認識台灣不同面向及在地特色，並從壯遊過程中探索自我價值，培養多元能力。

凡15至35歲青年，至少2人（含）以上組成團隊，可於即日起至3月14日報名尋找感動地圖實踐計畫，報名分為「扎根種子組」（高中職學生）和「圓夢青年組」（18至35歲青年），須以議題探研、達人見習、環島探索等多元方式，研提融合創新的壯遊台灣企劃。

青年署提到，經審核通過後，入選團隊將於6月至8月展開壯遊計畫，並有機會參加年底的成果徵選活動，優勝團隊最高可獲得18萬元獎金（含實踐獎金8萬元、年度成果徵選獎金5萬元及影片特別獎項5萬元）。

為協助青年團隊瞭解尋找感動地圖實踐計畫，青年署也特別準備「懶人包動畫」，用生動有趣的方式，指引快速掌握活動細節；另外，青年署也將於5月舉辦共識營，規劃相關課程培訓及行政事項說明，以協助青年順利執行企劃。

團隊 地圖 青年

延伸閱讀

談2026 劉和然：若有機會上場 能縮短市政接軌時間

安聯投：第1季挑戰較大 盤面偏向整理

石正麗團隊在蝙蝠身上發現新型冠狀病毒 美專家：別太擔心

私校兼職鐘點費不得低於公校標準 教育部：擬8月上路

相關新聞

讀者投訴買台鐵排骨便當卻沒排骨 台鐵：未來控管將更謹慎

讀者向聯合報投訴，搭台鐵時用車票加購排骨便當，打開後裡面卻沒有排骨，認為台鐵便當品質控管很糟糕。

228全台訂房率慘澹不到五成 苗栗逆成長有望衝到七成

本周末就是228連假，根據交通部觀光署統計全台整體訂房率慘澹不到5成，苗栗目前訂房率63.83%暫排名第三；縣府文化觀光...

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

親吻這一浪漫的行為，是不少情侶或家人之間表達愛意的方式，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「接吻病」真的存在！

國人遭販運海外 婦援會呼籲勿歧視責難被害人二度傷害

最近泰緬打擊緬甸園區將陸續有被害人救出，新聞陸續報導曝光。婦女救援基金會呼籲民眾，應理解人口販運被害人的處境，減少歧視性...

牙齦萎縮、刮破舌頭！「知名隱形牙套」遭爆違規 食藥署回應了

有民眾表示，配戴知名隱形牙套後出狀況，並質疑其成品合法性。衛福部食藥署今天回應，若是透過牙醫經核可矯正軟體、委託合格業者...

「知名品牌隱形牙套」爆割舌、壓牙齦 百人組自救會求償千萬元

有民眾今天控訴，佩戴知名品牌Zenyum綻雅的隱形牙套後陸續出狀況，且還發現廠商疑有違法進口牙套成品，以低廉成本削價競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。