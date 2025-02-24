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影／228連假訂房率慘澹 南投屬前段班仍難掩憂慮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左1）先前歡迎試乘台灣好行北港溪線到南投旅遊的遊客。報系資料照
南投縣長許淑華（左1）先前歡迎試乘台灣好行北港溪線到南投旅遊的遊客。報系資料照

本周末就是228連假，但全台整體訂房率慘澹不到5成，南投訂房率雖逾5成，屬前段班，但南投縣長許淑華說，南投在整體觀光及單一連假旅遊算中上，但地方仍憂慮，多為短期國旅，盼平日或旺季吸引外國客長住旅遊，需中央政策支援。

交通部觀光署針對228連假訂房率統計至21日，住宿主要集中在連假前兩日，前 2 日全台平均訂房率為49.28%，平均訂房率前三分別為台北約68.49%、新北64.13%、苗栗63.83%，南投則超過56%，研判係因正值櫻花季帶動連假訂房率。

但全台整體訂房率不到5成，相當慘澹。交通部觀光署認為，因228連假距離農曆新年假期不遠，影響民眾出遊意願，且民眾已習慣接近「假期屆期前」才安排出遊並訂房，預估假期時，旅宿住房率會再提高。

南投縣長許淑華則表示，南投縣在整體觀光及單一連假旅遊都算是中上，但地方還是非常憂慮，縣府也是戰戰兢兢，認為可以做得更好，觀光處與業者積極研擬透過宣傳行銷、補助或其他方法，吸引更多遊客來南投。

若要讓南投縣觀光旅宿業者都能平均分享到政府給予的資源，仍要加強搭配各地季節性及特色活動；另，為吸引觀光客，政府通常會在假日搭配大型活動，但這非長久之計，畢竟吸引多是本國遊客。

許淑華說，本國遊客通常是2、3天的短期旅遊，地方更期待的是，能在平日或旅遊旺季能吸引外國客進入長住旅遊，但這就還是要仰賴中央政策支援，地方政府也才能全力與觀光旅宿業者來合作。

南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影
南投有青年返鄉，透過觀光農場方式，帶民眾認識茶葉文化。 圖／南投縣政府提供
南投有青年返鄉，透過觀光農場方式，帶民眾認識茶葉文化。 圖／南投縣政府提供

訂房 連假

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