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影／環團不滿四接環評 用抽籤決定發言又上限20人

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，表示環境決策應落實民眾參與的意義，除了保障人民權益以外，更有收集更多資訊改善決策品質、強化決策的正當性，從而增加民眾對於機關的信任等功能。記者林伯東／攝影
環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，表示環境決策應落實民眾參與的意義，除了保障人民權益以外，更有收集更多資訊改善決策品質、強化決策的正當性，從而增加民眾對於機關的信任等功能。記者林伯東／攝影

環境部日前預告26日環評大會將審查四接環評，倘超過20人報名旁聽及登記發言將現場發放抽籤券，首開以「抽籤」方式，決定環評發言權。

多個環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，表示環境決策應落實民眾參與的意義，除了保障人民權益以外，更有收集更多資訊改善決策品質、強化決策的正當性，從而增加民眾對於機關的信任等功能。協和四接在第5次初審時已因程序問題遭到監察院調查指正，這次又企圖技術性限制民眾參與環評程序，不僅嚴重背離環評機制中應落實民眾參與的精神，更會造成環評處分的違法瑕疵。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，環境部限制僅能讓20人發言，並以「抽籤」決定誰才有發言權。除導致民眾為爭取發言機會，恐需疲於動員提高中籤率，若中籤者大多偏向同一立場，除將產生公平性疑慮外，更將造成意見無法多元呈現。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，針對已經實施三十年的環評制度，環境部一手啟動「環評總體檢」，狀似要回應社會批評、優化審查程序、調整環評制度，但另一手卻又悄悄搭建了「環評防火牆」，完全無視監察院先前「黑箱環評」的檢討、無視於協和四接環評初審時「未實質審查的批評」，更首開惡例用「抽籤」壓縮公民參與空間。王醒之指出，這已經預告了環評總體檢乃至未來環評法修法的方向將更服務於經濟部的意志，往開發主義靠攏。

環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，對環境部日前預告環評大會將審查四接環評，超過20人報名旁聽及登記發言將現場發放抽籤券，首採以抽籤決定環評發言權的方式，表達不滿。記者林伯東／攝影
環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，對環境部日前預告環評大會將審查四接環評，超過20人報名旁聽及登記發言將現場發放抽籤券，首採以抽籤決定環評發言權的方式，表達不滿。記者林伯東／攝影
環境部日前預告26日環評大會將審查四接環評，倘超過20人報名旁聽及登記發言將現場發放抽籤券，首開以「抽籤」方式，決定環評發言權。多個環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，表示環境決策應落實民眾參與的意義，除了保障人民權益以外，更有收集更多資訊改善決策品質、強化決策的正當性，增加民眾對於機關的信任等功能。記者林伯東／攝影
環境部日前預告26日環評大會將審查四接環評，倘超過20人報名旁聽及登記發言將現場發放抽籤券，首開以「抽籤」方式，決定環評發言權。多個環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，表示環境決策應落實民眾參與的意義，除了保障人民權益以外，更有收集更多資訊改善決策品質、強化決策的正當性，增加民眾對於機關的信任等功能。記者林伯東／攝影

四接 環境部 環評

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