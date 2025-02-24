影／環團不滿四接環評 用抽籤決定發言又上限20人

環境部日前預告26日環評大會將審查四接環評，倘超過20人報名旁聽及登記發言將現場發放抽籤券，首開以「抽籤」方式，決定環評發言權。

多個環團上午在環境部前舉行「反對以抽籤決定環評發言權」記者會，表示環境決策應落實民眾參與的意義，除了保障人民權益以外，更有收集更多資訊改善決策品質、強化決策的正當性，從而增加民眾對於機關的信任等功能。協和四接在第5次初審時已因程序問題遭到監察院調查指正，這次又企圖技術性限制民眾參與環評程序，不僅嚴重背離環評機制中應落實民眾參與的精神，更會造成環評處分的違法瑕疵。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，環境部限制僅能讓20人發言，並以「抽籤」決定誰才有發言權。除導致民眾為爭取發言機會，恐需疲於動員提高中籤率，若中籤者大多偏向同一立場，除將產生公平性疑慮外，更將造成意見無法多元呈現。