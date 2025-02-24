環團不滿四接環評發言上限20人 彭啓明：首推網路表達機制

環境部26日環評大會將審查四接環評，然而出席發言的民眾採抽籤制，上限20人，遭外界批評，環團今天甚至趕赴環境部大門口抗議。環境部長彭啓明強調，絕對不是限縮民眾發言，而是希望正反意見都能充分表達，並讓會議順利且合乎法規進行；為讓更多人參與，彭啓明表示，過去只能現場表達意見，這次將首次推出網路表達機制，若成效良好，未來將持續下去。

彭啓明今出席「AIR 20205：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，會後接受聯訪針對環團不滿環評發言採抽籤制且上限20人表示，環評會議旁聽要點，規定20個民眾發言是16年前所訂，雖經主席同意可以稍微增加正反雙方的人數，但若20個人可以充分發言，也可以得到很好的結果。

彭啓明坦言，今年1月17日召開第6次四接環評初審，結果協商一個小時，正反意見都沒辦法推出代表性的10個人，導致當時現場有近60人發言，針對本周三環評大會希望正反意見都能充分表達，若能選出10個人更好，而他自己趁周末也做了統計，發現環境部近7年審查，有181個民眾發言，加上環委、民眾、主管機關提問等，共針對40個問題提出937次發言紀錄。

彭啓明說，考量時空、環境、場地限制，雖然20個民眾發言名額可以增加一點點，但不可能讓所有幾百人全都參加環評大會，會議要照規定、合乎法規進行，但除了現場20個民眾發言外，其他民眾可以透過網路表達意見，民眾只要在環境部官網就能找到連結填寫雲端表單，表達自己的訴求及意見，填寫時間至周三中午止。

彭啓明表示，網路填寫雲端表也等同於民眾發言，屆時環評大會中會要求環保司念出來，讓環委了解、甚至回答，讓大家都能參與環評審查的過程。彭啓明強調，規定20人現場發言不是限縮，而是依照既有的場地空間及時間，很難再容納更多民眾現場發言，因此首次推出網路參與方式讓民眾表達意見，若是做得好，未來也會做下去。

彭啓明指出，環評從民國83年至迄今，爭議這麼多，就是因為環境部承擔雙主管環評機關認定，由於環境部是環評最後一個擁有決定的單位，所以責任特別重。而過去的法規也有調整必要，環評總體檢也可把首次推出網路參與機制的嘗試考慮進去。

至於上次反對四接團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入閉門會議，彭啓明重申，台灣是法治國家，閉門會議有閉門會議進行方式，也就是只有媒體、開發單位、主管機關可以在閉門會議中，其他人包含他都不能進入，環評審查過程可以透過網路全程直播，但閉門會議還是需要留個環委進行專業討論及決議的空間，希望周三環評大會可以如實進行，並強調制度就是制度，往前走就對了。

環保署表示，環評雲端表單網址為https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9q3FVjovywZGT8yk2y5RKDC35i0iXsAmtm-ioqL8Qt7xPPQ/viewform