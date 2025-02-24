緊急公告！武陵櫻花季疏運 管制措施延長一周至3月2日

緊急公告！交通部公路局原訂2月8日至23日期間實施武陵櫻花季疏運管制措施，因今年花況較晚，經召開協商會議後決議延長一周，即日起繼續實施至3月2日，雪霸國家公園管理處也同時配合針對進入武陵地區之登山隊伍進行車輛管制。

雪管處表示，除協助退輔會武陵農場發放核准入園登山隊伍的車輛通行證，另為避免「假登山真賞花」假藉入園許可但未實際入園，而持車輛通行證進行賞花的情形，已制訂櫻花季期間違規入園申請特別裁處規定，敬請民眾共同配合。

雪管處指出，入園登山隊伍車輛管制措施如下：核准由武陵農場進出（含雪山登山口、武陵四秀登山口）且入園天數為1天之單日往返登山隊伍，為避免眾多車輛早進晚歸影響道路交通，援往例不發放車輛通行證，請搭乘合法大眾交通工具前往。若前後1日住宿於武陵農場內飯店或露營區者，請向住宿單位申辦通行證。

多日登山之隊伍需取得該處車輛通行證申請後，才可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場，進出時間管制及入場車輛定點管理等措施依退輔會武陵農場公告為準。

此外，武陵遊憩區海拔約1750公尺，上山賞景請留意天氣預報且攜帶足夠保暖衣物，注意行車及活動時之安全，並請落實垃圾不落地及廢棄物減量，不要餵食獼猴，尤其適逢雪季期間，登山活動更要審慎評估天候狀況及自身能力，以確保安全。