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228連假⋯北市停車這些地方全免費

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市交通局公告，228連假期間，北市路邊停車格暫停收費，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬周日收費路段。示意圖。記者邱書昱／攝影
台北市交通局公告，228連假期間，北市路邊停車格暫停收費，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬周日收費路段。示意圖。記者邱書昱／攝影

228連假，台北市府交工處預告相關交通管制調整項目，包含調撥車道、學校周邊路段等。另外，在停車收費部分，全市路邊停車格皆暫停收費，至於商圈周遭、停管處轄下停車場則維持每日收費。

交工處表示，配合2月28日和平紀念日調整交通管制，取消此期間台北市調撥車道，同時配合學校周邊上放學及平假日時段實施的行人專用時相、時段性三色運作號誌路口及家長接送區路段調整。

針對連假收費部分，北市路邊停車格暫停收費，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬周日收費路段。另外，貨車裝卸貨格位及限時格位仍依現場牌面管制時段管制。

停管處說明，為維持北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原周日收費的路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈等周邊道路，也維持每日收費。而停管處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場也照常收費。

交通管制 停車格 北市府

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