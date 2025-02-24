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再冷一天 氣象署：明白天起到228連假回暖高溫25度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

本周再冷一天，之後就回暖。這波大陸冷氣團冷到明天清晨，交通部中央氣象署預報中心科長劉宇其上午指出，今天各地天氣寒冷，包括雙北、竹苗等局部低溫下探10度，冷到明天清晨。明天白天起到228連假天氣穩定、少雨，比較溫暖，高溫可達25度。

劉宇其表示，今天受大陸高壓影響，由於東北風強盛，基隆北海岸、東半部和桃園以北持續有零星短暫雨，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭山區和花蓮山區，容易有局部大雨；新竹以南、澎湖、金門、馬祖今天多雲到晴。

劉宇其表指出，大陸高壓今晚逐漸到華北沿海，台灣吹東北風，明天高壓持續東移後，改吹溫暖的偏東風，周二清晨溫度仍低，白天開始明顯回溫，回暖天氣可持續到228連假。

未來一周降雨，劉宇其說，今東北風強盛，迎風面桃園以北、東半部容易降雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮雨勢明顯，西半部多雲到晴。明天東北風和冷氣團減弱，水氣減少，各地天氣穩定。下波天氣轉變出現在周二深夜和周三、周四，華南雲系移入，帶來水氣量不多，但中部以北、東半部、離島有零星飄雨或小雨，228連假之後到周末天氣穩定。

至於溫度，劉宇其示，冷氣團影響到周二清晨，今天到周二清晨溫度偏低，氣象署持續發布低溫特報，新北市整天偏冷，北部、宜蘭今天溫度也偏低，新竹、苗栗、桃園、金門、馬祖恐有局部10度低溫。中南部雲量少，白天高溫有機會回升一點，明天清晨中南部、花東仍可能有11到12度低溫。明天白天全台各地溫度回升，228連假各地高溫可回升到約25度。

此外，劉宇其示，周二起到228連假，包括西半部及金門、馬祖等容易有低雲或霧影響能見度，需留意交通。

受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較溼冷，明天白天回暖。本報資料照片
受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較溼冷，明天白天回暖。本報資料照片
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周氣溫變化大。圖／中央氣象署提供
本周氣溫變化大。圖／中央氣象署提供

冷氣團 馬祖

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