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影／觀光逆差近900萬人次 許淑華憂觀光倒閉潮喊話中央

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今於縣務會議後受訪，憂心我國觀光逆差困境，盼中央加強與地方合作，提出明確觀光政策，帶動觀光成長。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今於縣務會議後受訪，憂心我國觀光逆差困境，盼中央加強與地方合作，提出明確觀光政策，帶動觀光成長。記者賴香珊／攝影

交通部觀光署統計，去年外國旅客來台785.7萬人次，出國人數達1684.9萬人次，兩者相差899.2萬人次、換算觀光產值更達6922.3億元，觀光逆差持續擴大。南投縣長許淑華憂國內觀光倒閉潮再現，喊話中央正視，提出明確觀光政策。

南投縣長許淑華指出，國內觀光業蕭條，國人出國及外國客入境比率更出現嚴重逆差，兩者人次差了快900萬人次，觀光收益上則短少約7000億元，對台灣業者來說，相當可惜，也能看出我國觀光拮据狀況，呼籲中央嚴正看待，認真思考。

她表示，每當政府在對外行銷台灣，觀光景點是宣傳重點，但疫情後卻未見中央提出明顯政策大力推動，復甦國內觀光，反而是落到地方，幾乎都是由各縣市政府自己行銷推觀光，像南投燈會今年吸引580萬人次，預估帶進商機達40億元。

但地方自己推觀光，各縣市政府得耗費很多預算才得以推動，且吸引的也僅是國內遊客，對於外國旅客仍需中央政府推出政策，而中央雖說未來仍朝向1年要突破1000萬觀光人次，重質不重量的推廣台灣，但她認為「沒有量，要怎麼談質」。

許淑華強調，觀光是台灣的重要產業，也是推廣重點，中央應有更清楚的旅遊觀光政策，否則光靠地方政府單打獨鬥，耗費大筆預算自辦活動，也僅是吸引國內遊客，這樣的觀光量能，以及帶進商機及效益，都不如中央統籌推動來得大。

而前幾年遭遇疫情，國內整體觀光萎靡，南投也因少了大陸客區塊，讓業者在這段期間不太好過，現階段全國觀光業者非常辛苦，甚至面臨關門倒閉，為免出現倒閉潮，盼中央正視觀光困境，與地方加強合作，提出明確政策，帶動觀光成長。

疫情 許淑華

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