「醫界昆凌」王姿予推動馬祖皮膚遠距 獲聘亞東榮譽顧問醫師

長期致力於遠距醫療服務，被喻為「醫界昆凌」的皮膚科醫師王姿予，她大力促成連江縣馬祖離島民眾每周接受亞東醫院皮膚科遠距醫療服務，亞東醫院於今年一月聘請她擔任榮譽顧問醫師，是該院成立44年來首位獲得這項榮譽的醫師。

2021年開始，連江縣馬祖離島民眾每星期接受亞東醫院皮膚科提供遠距醫療服務，當地1.3萬名居民享有醫學中心等級的皮膚診療，改善糖尿病、腎臟病引起的慢性搔癢、濕疹、痤瘡、皮膚炎以及關節炎患者乾癬問題，幕後推手正是王姿予醫師。

透過皮膚鏡、耳鏡等數位五官鏡的醫療設備，配合網路傳輸，民眾只要在馬祖連江縣立醫院診間，就接受亞東醫院皮膚科醫師問診，治療皮膚疾病，民眾滿意度高達9成，為此，亞東醫院也獲衛福部頒獎表揚。

亞東醫院日前頒發感謝狀，感謝王姿予從2012年4月至2022年6月擔任皮膚科主任，2018年9月著手籌劃連江縣皮膚科遠距醫療，為院方建立先例，貢獻良多。

王姿予表示，過去擔任嘉義長庚醫院皮膚科主任，住院醫師使用高解析度相機，先拍下病灶，再交由資深醫師遠端會診，爭取時間搶救病人。在缺乏醫療資源的偏鄉離島，使用網路設備，傳遞皮膚病灶影像到台灣的大醫院，幫助民眾節省交通時間，就醫便利。

為了實踐這個理念，王姿予建議亞東醫院提供連江縣皮膚科遠距醫療服務。為此，她拜訪衛福部官員，爭取支持，同時制定前、中、後期醫療計畫，聯繫連江縣立醫院、衛福部、遠傳電信等單位。2021年，在先進儀器以及各方協調下，亞東醫院皮膚科成功完成遠距醫療會診，院內醫師可以零時差、隔空同步診斷連江縣民的皮膚疾病。

由於連江縣遠距醫療需要人力，但是皮膚科招募住院醫師有其名額限制，因此，王姿予向衛福部爭取，亞東醫院得以每年增加1名住院醫師，4年來一共增加4名，繼續承擔遠距醫療服務。

「醫美當道，醫學中心皮膚科難覓人才！」王姿予說，在主任期間，院方沒有提供保障薪，難以招募皮膚科主治醫師，在這種情況下還要通過皮膚科醫學會的專科訓練醫院評鑑，堪稱一大挑戰。

所幸她人脈深厚，邀請多名重量級皮膚科醫師至亞東服務，例如皮膚病理權威、長庚醫院榮譽副院長郭承統教授，提供教學以及判讀艱難的皮膚病理切片；時任屏東恆春旅遊醫院皮膚科主治醫師的蔡岳霖，每星期不辭勞苦，南北往返，亞東皮膚科才能具備足夠師資，順利通過評鑑。