明晨低溫恐10度 吳聖宇：228連假高溫上看27度

本周氣溫變化大，需適時注意穿著。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，這波大陸冷氣團冷到明晨，今晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭空曠地區仍要注意10度或以下低溫，但明天白天起明顯回暖，228連假各地高溫可能達24-27度或以上。

吳聖宇指出，今天是這波冷空氣影響最顯著的一天，華南雲雨帶水氣有逐漸減少趨勢，桃園以北到宜蘭、花蓮一帶白天持續有短暫陣雨，晚間降雨才會進一步趨緩。溫度偏低，尤其苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫只有14-17度，持續濕冷，台中以南以及台東白天高溫約20-23度。今晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭空曠地區要注意10度或以下低溫。

吳聖宇指出，明天白天起冷空氣明顯減弱，水氣較少，只有東半部有零星局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，夜間在西半部可能逐漸有起霧現象。溫度大幅回升，特別是北部、東北部、東部，高溫一口氣回升到20-22度，中部、南部高溫則是小幅回升到23-25度。夜間仍然偏涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫可能降到12-14度，日夜溫差明顯。

周三到周四台灣附近維持高壓迴流帶來東南風環境，中高層有些雲層會從大陸華南向東移出，通過台灣上空，各地雲量又會偏多，北部、東半部有局部短暫陣雨機會。吳聖宇指出，周三降雨機會比周四稍微高一些，但水氣並不多。

溫度方面，預估周三各地高溫21-24度，周四有機會略升1-2度，北台灣及花蓮高溫約23-25度，中南部及台東高溫有機會達26-27度，夜晚清晨較涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫有可能降到14度上下。

周五(28日)到周末(3月1-2日)是228連續假期，吳聖宇指出，台灣附近進一步轉偏南風環境，暖空氣明顯，大部分時間可看到陽光，有時雲量比較多，預期僅東半部可能有零星短暫陣雨機會，夜晚清晨仍然比較容易有霧發生，尤其是西半部平地。各地高溫都可能達24-27度或以上，夜晚清晨稍涼，中北部、東北部空曠地區低溫大約在15-17度之間。

吳聖宇說，下一次天氣轉變預估落在3月3-4日之間，到時候又將有鋒面通過以及冷空氣增強南下機會，各地有雨，溫度再度轉涼，不過時間尚早，有待繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。