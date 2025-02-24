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醫師收物流貨女兒暖心遞水給送貨員 他回報3個大鞠躬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中骨科醫師嚴可倫（右）收物流貨物時，讀國小女兒暖心遞水給送貨員，對方回報3個大鞠躬，嚴可倫忙阻止此舉。圖／取自有溫度的嘮叨 台中光田骨科嚴可倫醫師粉專
台中骨科醫師嚴可倫（右）收物流貨物時，讀國小女兒暖心遞水給送貨員，對方回報3個大鞠躬，嚴可倫忙阻止此舉。圖／取自有溫度的嘮叨 台中光田骨科嚴可倫醫師粉專

台中骨科醫師嚴可倫日前早上收物流貨物時，讀國小女兒一起下樓收包裹，開心遞一瓶礦泉水給送貨員，對方被女童暖心之舉嚇到，最後回報3個大鞠躬，還大喊「妹妹，抱歉把妳吵醒」，嚴可倫將過程po臉書，網友大讚這是最好的身教和言教，下次收包裹時也要學習，感謝辛苦的送貨員。

嚴可倫分享當天過程，早上他要送孩子上學前，門鈴大響，原來是物流送貨到，他女兒聽了興高采烈要一起下樓，因為她有任務；簽收包裹後，嚴可倫給女兒一個信號，她開心往前遞上一罐礦泉水要給物流大哥；他和女兒沒想到對方嚇了一跳，退後兩步邊揮手，慌張大喊「不可以啦！」

嚴可倫向對方說「大哥，每位物流、郵差、外送員、維修人員，我們都會準備；您這麼早就幫我們把貨送到，真的辛苦了！請您一定要收下！」送貨員這時才敢走到他女兒面前，一個很大很大的鞠躬，接過礦泉水，並大喊「妹妹，抱歉把妳吵醒」。

嚴可倫說，送貨員身高比他高很多，對方鞠躬到和他女兒一樣的高度接水、道謝，那畫面讓嚴可倫很驚訝，有點心疼。

嚴可倫表示，他聽說，許多物流司機送貨常需要在車上吃便當、購物旺季甚至都沒時間吃飯上廁所；長時間的駕駛久坐與搬重物，對脊椎與關節肯定是不小的傷害；或許還要常常被抱怨遲到、被投訴包裹沒擺好、或其他負評；也難怪這位送貨員看到礦泉水的反應既驚訝又激動、也讓人不捨。

嚴可倫說，給人送水，是他和孩子的默契、也是教導孩子感恩的機會；當天進家門時他問女兒「妳覺得阿北為什麼看起來很開心？」女兒回「因為他覺得很surprised（驚訝）。」

嚴可倫對女兒說「對，可能很少有人會送水給他，所以他很開心。我們能在家就買到需要的東西，都是因為阿北的幫忙。他每天都要開很久的車、送很多的貨，很辛苦！一大早就收到小禮物，阿北很開心，這樣他今天上班就會更有活力的幫助別人。」

小女兒 物流 送貨員

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