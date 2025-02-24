紅到國外阿里山林鐵維運有挑戰 她：傳承不怕難「林鐵是我們的家」

阿里山林鐵運能瓶頸難解、闖軌亂象頻傳，上月甫退休的首任阿里山林業鐵路及文化資產管理處前處長黃妙修受訪表示，林鐵處同仁對這條鐵路有一份深厚情感，靠著一棒接一棒，秉持初衷，找回退休同事不藏私傳承技術，未來採購陸續會有新的列車加入，相信會愈來愈好！

黃妙修表示，「一棒接一棒！」找回退休同事不藏私傳承技術，民國104年他接任嘉義林管處長時，林鐵已經委託台鐵經營2年多，預計105年就要正式移交台鐵。在「鐵路課」業務報告時，她請9位同仁客觀回答3個問題：

Q1各位覺得阿里山鐵路&文化資產到底值不值得保存？

Q2.由林務局或台鐵經營較適合？為什麼？

Q3.如果現在努力把（林鐵）接回來，是否還來得及轉型？

徵詢結果，全數同仁都覺得（林鐵）絕對值得保存；還有一位同事眼眶泛著淚水，希望最好由林務局來保存經營，「因為林鐵是我們的家人，我們一直用感情守護、愛護它」；現在是最後的機會，因為有幾位專業的技術人員，再三至五年後就要退休，可能就會技術斷層。

她告訴大家，「若要保存，接回來還來得及，大家要相挺，把技術傳承下去」 ，在長官支持下，向農委會、行政院報告展開搶救林鐵大作戰，大家對這條鐵路有著深厚感情，它不只是一條鐵路，它絕對是世界級水準。

黃妙修對林鐵特色與故事如數家珍，擅長觀光行銷，她說，阿里山林鐵在工法與營運上的表現，絕對是世界級，坡度這麼彎、隧道很多、最會爬山的就是阿里山森林鐵路，這也是鐵路大國瑞士、日本、斯洛伐克紛紛跟林鐵締結姐妹鐵道的原因，在推動阿里山林鐵登錄世界文化遺產過程，發現這麼多人關心蒸汽火車、關心阿里山林業文化，因為阿里山林鐵是足以站上世界之巔國際級寶藏，大家要有信心、齊心努力，讓世界看見我們的光芒。

阿里山林鐵在工法與營運上的表現，絕對是世界級，坡度這麼彎、隧道很多、政府推動阿里山林鐵登錄世界文化遺產。本報資料照片