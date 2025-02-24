上午2.8度…冷氣團持續影響 玉山唯美霧淞照曝光

大陸冷氣團影響到明天清晨，中央氣象署上午指出，玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞，唯美照片曝光。

這波大陸冷氣團昨天水氣多，中部以北、東北部局部降雨，基隆北海岸、台北山區有局部大雨發生，今明兩天水氣減少。今晨包括馬祖（8.4度）、新北市富貴角（9.8度）出現10度以下低溫，其他普遍都在10度以上。至於玉山今晨5時5分零下5.2度。 玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供 玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供

【中央社／台北24日電】

氣象署表示，玉山北峰今天並未降雪，但已有霧淞。玉山今天凌晨5時許最低溫為攝氏零下5.2度，上午8時許回升至2.8度。

中央氣象署說明，霧淞是過冷卻的水碰上迎風面的植物等固體時，直接依附在物體上凝結成冰晶，多呈白色或乳白色；霜淞則是在溫度極低的情況下，氣態的水直接依附在植物表面而形成，多為透明至半透明景象。