快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大好運降臨」：滿滿財富飛奔而來

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

上午2.8度…冷氣團持續影響 玉山唯美霧淞照曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供

大陸冷氣團影響到明天清晨，中央氣象署上午指出，玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞，唯美照片曝光。

這波大陸冷氣團昨天水氣多，中部以北、東北部局部降雨，基隆北海岸、台北山區有局部大雨發生，今明兩天水氣減少。今晨包括馬祖（8.4度）、新北市富貴角（9.8度）出現10度以下低溫，其他普遍都在10度以上。至於玉山今晨5時5分零下5.2度。

玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞。圖／中央氣象署提供

【中央社／台北24日電】

氣象署表示，玉山北峰今天並未降雪，但已有霧淞。玉山今天凌晨5時許最低溫為攝氏零下5.2度，上午8時許回升至2.8度。

中央氣象署說明，霧淞是過冷卻的水碰上迎風面的植物等固體時，直接依附在物體上凝結成冰晶，多呈白色或乳白色；霜淞則是在溫度極低的情況下，氣態的水直接依附在植物表面而形成，多為透明至半透明景象。

冷氣團 玉山

延伸閱讀

大陸冷氣團周末南下 明晚雨區擴大、3地防較大雨勢

1張圖看未來2天雨區分布 粉專：3地雨勢大、周日冷氣團降溫

鋒面掠過冷氣團南下 吳德榮：愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

今晚鋒面通過3地防大雨 周日冷氣團來襲「低溫僅11度」

相關新聞

明晨低溫恐10度 吳聖宇：228連假高溫上看27度

本周氣溫變化大，需適時注意穿著。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，這波大陸冷氣團冷到明晨，今晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭...

上午2.8度…冷氣團持續影響 玉山唯美霧淞照曝光

大陸冷氣團影響到明天清晨，中央氣象署上午指出，玉山氣象站(玉山北峰)出現霧淞，唯美照片曝光。

紅到國外 阿里山林鐵 闖軌頻傳

中斷十五年的阿里山林業鐵路去年七月全線通車，剛通車半年就獲選紐約時報二○二五年全球最值得去的五十二個魅力景點。在國內外旅...

台鐵活化資產盼止損 學者搖頭

台鐵公司化首年虧損一三九億元，創史上新高，為補上缺額，台鐵董事會通過票價調漲方案，也積極推廣鐵道觀光，盼透過活化資產創造...

台3線重機事故多 地方擬減車道

省道台三線苗栗三灣、獅潭路段彎道多，是大型重機馳騁「天堂」，但壓車過彎導致摔車死傷事件頻傳，成了在地人口中的騎士「地獄」...

影／觀光逆差近900萬人次 許淑華憂觀光倒閉潮喊話中央

交通部觀光署統計，去年外國旅客來台785.7萬人次，出國人數達1684.9萬人次，兩者相差899.2萬人次、換算觀光產值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。