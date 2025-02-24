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新竹建築商潰瘍性結腸炎自行停藥 休克搶救幸脫險

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
大腸直腸外科醫師蘇俞豪指出，潰瘍性結腸炎好發於15到30歲年輕成人，其次為50到70歲族群。圖／醫院提供
大腸直腸外科醫師蘇俞豪指出，潰瘍性結腸炎好發於15到30歲年輕成人，其次為50到70歲族群。圖／醫院提供

新竹一名約60歲男性建築商長期有潰瘍性結腸炎疾病，因工作忙碌未按時服用藥物，日前病情復發引起嚴重腹痛以及解大量鮮血血便，送至中國醫藥大學新竹附設醫院急診，一度出現休克狀況，幸好醫師及時搶救，再由大腸直腸科給予藥物治療，終於脫離險境並且順利出院。

這名病患當時送到急診，血壓下降至70多，心跳120/min，經急診搶救，給予點滴以及止血藥物。再由大腸直腸外科醫師蘇俞豪給予藥物治療，包含大劑量抗發炎藥物、類固醇、以及止血劑等，病患住院兩周，免開刀，終於脫離險境並且順利出院。

蘇俞豪表示，潰瘍性結腸炎是一種慢性發炎性腸道疾病，主要影響結腸和直腸黏膜，常伴隨腹瀉、腹痛、血便等症狀。出血是此病常見的併發症，主要是因黏膜潰瘍破裂，如果是急性發作期病情會惡化，引起併發症，如中毒性巨結腸、腸穿孔、或結腸癌等，也會引起出血。另外，長期使用類固醇或抗凝劑也可能增加出血風險。

蘇俞豪指出，潰瘍性結腸炎好發於15到30歲年輕成人，其次為50到70歲族群。家族有病史、生活飲食長期食用高脂、高糖風險亦較高。急性發作期建議以低渣低纖維飲食為主，適當補充水分、熱量飲食以及蛋白質，病情穩定時則建議適量增加膳食纖維，可補充益生菌以及適量的健康脂肪omega-3，盡量避免加工食品或刺激性食物、規律作息、減少壓力，搭配醫師建議的藥物治療，才能有效減少發作、維持緩解期並改善生活品質。

他建議，若是有下列狀況，應立即就醫: 大量鮮紅色血便，持續不止。 嚴重腹痛、持續性嘔吐、無法進食或排氣。暈眩、心跳過快、低血壓、意識模糊疑似休克。高燒 38.5度以上，伴隨腹痛。治療期間也應遵從醫師指示用藥，切勿自行停藥造成病情更嚴重惡化。

大腸直腸外科醫師蘇俞豪表示，潰瘍性結腸炎是一種慢性發炎性腸道疾病，主要影響結腸和直腸黏膜，常伴隨腹瀉、腹痛、血便等症狀。圖／醫院提供
大腸直腸外科醫師蘇俞豪表示，潰瘍性結腸炎是一種慢性發炎性腸道疾病，主要影響結腸和直腸黏膜，常伴隨腹瀉、腹痛、血便等症狀。圖／醫院提供

腹痛 醫師

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