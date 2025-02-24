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環評大會討論四接…基市府重申依法行政 以最高標準監督

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供

四接開發案「闖進」26日環評大會，環團布局反攻，也盼基市府在行政程序把關奧援。基隆市長謝國樑曾兩度出席專家會議，明言一貫立場是不能讓市民生命財產安全受到威脅。協和發電廠更新改建應避免設置高風險設施，市府會以最高標準監督此事。

「協和發電廠更新改建計畫（四接）環境影響評估報告書初稿，今年1月17日召開第6次專家初審會議，謝國樑親自率相關局處首長出席，向與會環評委員、專家學者、關注四接團體與民眾，反映市民心聲及表達市府立場。

謝國樑在會中表達市府堅定的立場，就是絕不能讓基隆市民的生命財產安全受到任何威脅。從地理位置來看，基隆港與基隆市區緊鄰，基隆港也具一定軍事戰略意義，協和發電廠更新改建，應絕對避免設置高風險設施。

謝國樑認為，四接的東移方案涉及保育區填海範圍變異，市府希望台電可以重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。台電也應優先減少汙染，避免擴大燃氣機組規模，導致溫室氣體排放增加，破壞北台灣地區的環境生態。

四接填海造地範圍涵蓋基隆水產動植物繁殖保育區，四接3.0版範疇已與2020年9月市府原則同意的西接2.0版範疇。基市府產業發展處函請台電就3.0版本開發位置重新提送申請，確保市府審查保育區相關事項。

針對天然氣發電部分，謝國樑指台電的新建計畫是260萬瓩的燃氣複循環機組，對比目前協和電廠燃油發電機組總裝置容量100萬瓩，很可能大幅增加汙染量，建議台電重新檢討裝置容量，務必優先考量優化現有機組效能，或增設防汙設備，避免增加溫室氣體排放，造成基隆地區環境汙染，影響市民健康。

謝國樑表示，能源政策走向與決策是中央政府的權限，但若犧牲基隆城市安全與生態環境，絕不符合民意期待。市府會依法行政，期盼中央部會機關，包括經濟部、環境部都能夠重視地方地方民意，最終做出符合多數市民公益的決策。

基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑先前出席四接環評報告書專家初審會議時，指市府會依法行政，並盼中央夠重視地方地方民意，做出符合多數市民公益的決策。圖／基市府提供

四接 基隆港 謝國樑

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