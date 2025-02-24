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新北五股今晨9.6度！再冷一天就回暖 3月4日鋒面再來

這波冷到明晨 吳德榮：逐日趨暖3月4日鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
大陸冷氣團影響至明天清晨，部分地區低溫下探10度，明天白天之後回溫。本報系資料照片
大陸冷氣團影響至明天清晨，部分地區低溫下探10度，明天白天之後回溫。本報系資料照片

再冷一天，就要回暖了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨桃園以北已有降雨，北海岸較明顯；截至上午6時13分本島縣市平地最低氣溫為新北(五股區)9.6度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

吳德榮指出，今日至明晨，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫仍在10度以下，要注意保暖。今日大台北、東半部仍有局部短暫雨，西半部晴時多雲。各地區氣溫為：北部9至16度、中部11至23度、南部13至26度及東部11至24度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮指出，明白天起至3月3日暖氣團逐漸增強，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月底(28日)至3月3日更有大幅回暖趨勢。周三雖有中層水氣通過，雲量稍增、局部地區偶有零星飄雨的現象，但機率偏低。

吳德榮說，直到3月4日才有鋒面通過、冷空氣南下，天氣才有大幅轉變。不過，最新各國(歐、美、日、加)模式模擬顯示，無論這波鋒面的結構，鋒後冷空氣的強度，皆有明顯差異，可見其「不確定性」很大，應持續注意模式的調整。

吳德榮 氣溫

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