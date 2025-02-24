阻闖軌 林保署欲科技執法

阿里山森林鐵路穿過嘉義市區一路上山，不少遊客喜愛體驗走鐵軌、拍照，去年底有婦人因此遭列車撞上左腳骨折，成為全線復駛後首起受傷案例，經加強取締、處罰，類似狀況已減少，林保署林鐵及文資處計畫明年全線光纖網路建置完成後，評估科技執法。

去年十二月十四日婦人違規闖入林鐵拍照被列車撞傷也導致列車誤點一小時，婦人被依違反鐵路法處罰一萬元，帶團旅行社依旅行業管理規則處罰五萬元，帶團的導遊則依發展觀光條例處罰一點五萬元，且該旅行社禁止申請該路線一年。

婦人受傷事件經媒體報導，闖軌事件沒有止歇，相隔十三天，十二月廿七日有三名遊客違規走在鐵軌上，被警員逮個正著，今年一月十三日又有五名違規旅客被員警當場抓到，均依違反鐵路法開罰一萬元。

鐵道局統計，遊客闖林鐵軌道案件，二○二二年一件、二○二三年卅一件，二○二四年六十九件，違規事件逐年增加主要原因是執法單位均採宣導為主而未嚴格執法，導致不肖旅行業者心存僥倖，將違法入侵林鐵軌道作為旅行團賣點，因此今年將加強執法。

林保署林鐵及文資處說，阿里山林鐵經常發生闖鐵軌的路段在樟腦寮站至獨立山站間，因周邊有登山步道，且走鐵軌路線較登山步道輕鬆，已於容易違法行走的鐵路路段設置警示牌誌，並持續加強宣導。另外，也會同警方取締，每月至少取締二至三次，已見初步成效，待林鐵全線光纖網路於明年建置完成後，將評估增設監視系統科技執法，杜絕違法行走鐵路情事再發生。

運量部分，每天行駛嘉義車站至阿里山車站及嘉義車站至十字路車路，往返各一班次，共四班次，將持續招募培訓乘務人員，並已採購新機關車及車廂，預計明年投入營運後，可逐步增加班次及運能。

上月甫退休的首任林鐵處長黃妙修說，林鐵處同仁對這條鐵路有一份深厚情感，靠著一棒接一棒，秉持初衷，並找回退休同事不藏私傳承技術，「相信會愈來愈好」。