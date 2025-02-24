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吳明翰 讓阿里山林鐵揚名世界

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

《紐約時報》評選二○二五年全球最值得去的五十二個地方，阿里山林業鐵路名列十九，是台灣唯一上榜的景點，背後最大推手是任職阿里山林業鐵路及文化資產管理處的吳明翰。他花五年寫下《2421m的迴聲─阿里山林鐵全線紀行》中、英、日文版本，成了台灣的「外交名片」。

「還沒進入阿里山林鐵工作前，我連阿里山火車都沒搭過。」四十七歲的吳明翰原是中學英文教師，因憧憬國家地理雜誌攝影記者工作、醉心影像報導，不惜在中年轉業。為什麼選擇報考林鐵站務員，「因為阿里山很美，應該有很多機會可以拍照」他笑著回答。

二○一八年吳明翰考取阿里山林鐵車站站務員，處理票務、遊客諮詢、協助車輛調度，一次英國外賓來訪，吳明翰以流利外語親切接待，讓主管驚呼「站務人員竟可說出這麼流利又專業的外語」，馬上調他到林鐵處本部綜合企畫科負責國際事務與影像記錄工作。

「要拍鐵道，必須先真心喜歡它。」憑著對書寫與影像記錄的喜愛，吳明翰每到休假便帶著地圖，觀察林鐵沿線壯闊山景與聚落居民，花了五年拍攝與寫作。儘管沒有加班費也沒有版稅，絲毫不影響他對書寫阿里山的熱情。

過去也不乏有書寫阿里山林鐵專書，但往往不是聚焦在「阿里山五奇」日出、雲海、夕陽、鐵道與森林，就是鐵道迷喜歡捕捉的各種火車姿態。「除了生態景觀、鐵道列車，車站沿線的鐵道故事、人與火車的連結、當代生活樣貌，也應該成為書寫阿里山的Ｃ位。」吳明翰真摯地說著。

吳明翰以第一人稱的作者視角，從自己的相機觀景窗捕捉沿線影像與故事，有古老列車穿梭林間的姿態，有踩著單車、伴隨火車汽笛聲前進的孩童，還有在月台旁坐看列車進站的村民阿公，也有在車窗內外揮手打招呼的旅行回憶，以及在月黑冷冽深夜堅守崗位巡軌檢車的林鐵員工。

因為這本專書，讓世界認識阿里山，更入選紐約時報今年最值得去的五十二個地方。吳明翰說，這不僅是對作者的鼓勵，更是阿里山居民、林鐵人的驕傲。

火車 鐵道迷 阿里山

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