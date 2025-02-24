加強取締 彰139縣道事故減14%

彰化一三九縣道蜿蜒八卦山稜線，彎道多、路況變化大，加上風景優美，吸引許多追風重機，車禍頻傳。雖然，警方強力取締，去年交通事故減少約百分之十四，但仍有近兩百件事故，死亡案件則從前年三人減到去年一人。

彰化市往芬園鄉、南投縣方向的一三九線以往因重機多，車禍肇事率非常高，常有機車因超速過彎道，不是失控就是撞樹或護欄，輕則受傷、機車解體，重則傷重不治，警方為此加強取締超速。

二○二○年一年內曾發生四起死亡車禍，二○二三年也有三起死亡事故，分別是兩名男子共乘機車疑因過彎自撞路樹，造成一死一重傷；一名女子騎機車過彎時失控自摔，撞到路樹及護欄傷重不治；另有一名男子過彎時，疑超速及壓車失敗衝撞路樹而亡。

彰化縣警局交通隊副隊長吳銘添表示，警方不僅將危險路段速限從時速五十公里降到四十公里，並在一三九縣道設置兩處固定測速桿，也經常進行移動式測速取締，在強力取締和宣導下，一三九縣道去年取締一萬七五九九件違規，其中超速一萬六五七○件，違規案件較前年少近百分之十一。