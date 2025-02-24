台三線縮減車道 有騎士憂造成塞車

台三線苗栗三灣、獅潭屢見大型重機飆速，地方爭取縮減車道，促使重機行駛「降速」。重機騎士反映不一，有人認為以當地路況來說，縮減車道沒有多大差別，不如再加測速桿，也有騎士擔心恐造成塞車，應以軟性方式取代縮道。

呂姓車友表示，他與友人喜歡騎台三線最主要原因是紅綠燈少，也不會因塞車而走走停停，加上風景優美，騎車有遊山玩水感覺。獅潭鄉公所建議縮減車道的路段不長，且僅有一處小彎，基本上都是直線，測速桿在獅潭國中前有一支，改雙線道其實路寬一樣，還不如中間再加測速桿，更能降低車速與噪音。

呂姓車友認為，大環境對重機騎士不友善，例如重機熱區的台三線，測速桿、區間測速林立，警方經常規畫攔查勤務，雖只要遵守交通規則就沒問題，但多少還是有被當「過街老鼠」的感覺，尤其今年改裝排氣管（替換用消音系統）認證管理規範上路，大型重機似乎背負原罪，政府法規越來越嚴苛。

李姓車友常騎台三線，因沿途風景好、空氣好，道路寬且大。他認為，地方憂心噪音或安全問題，其實近年各地環保單位嚴抓改裝排氣管，也加強取締噪音，噪音問題已逐步改善，他自己平時也不會騎太快，頂多時速七、八十。

「要直接縮減車道，有點太硬了。」李姓車友表示，重機車友能為當地帶來觀光效益，如果貿然縮減車道，假日車多造成堵塞會比較好嗎？建議想想其他辦法，如以活動式車阻或在路旁設假日市集行銷農特產品，以軟性方式間接讓重機「降速」。

李姓車友也埋怨，警方在台三線設置的區間測速路段太長，獅潭鄉執法路段約九公里長，平均速限六十公里，常見年輕人在這裡來回「飆來飆去」，拖時間還能享受飆速快感，也讓區間測速形同虛設，不如將區間測速移往人車較多的市區路段。