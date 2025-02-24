台3線重機事故多 地方擬減車道

省道台三線苗栗三灣、獅潭路段彎道多，是大型重機馳騁「天堂」，但壓車過彎導致摔車死傷事件頻傳，成了在地人口中的騎士「地獄」，也讓浪漫台三線蒙塵。地方希望將住民集中區域路段的四線道縮為二線道，交通部表示樂觀其成。

苗栗縣獅潭、大湖鄉每逢周末假日都有大型重機成群，有夫妻檔、兄弟好友聚會享受騎乘樂趣，也有許多年輕人想吸引彎道攝影者快門，但因許多騎士路況不熟，過彎時過度壓車導致輪胎打滑發生車禍死傷意外。

這些年，許多知名人士斷魂台三線。二○二○年，時任苗栗縣工業會余姓理事長在台三線獅潭路段自撞電桿身亡；二○○九年，聯電前榮譽副董宣明智的女婿、新竹縣某醫院副院長黃姓男子在三灣段摔車，滑向對向車道與另車碰撞傷重不治。

苗栗縣大湖警分局統計，轄內台三線獅潭、大湖、卓蘭路段，前年六到八月發生三件大型重機車禍死亡案件，去年發生死亡事故三件三人、受傷事故九十件，今年未滿二個月受傷事故發生十六件，還有許多騎士自摔輕傷而沒報警自行就醫，情況嚴重。

苗栗縣警方為防止台三線事故，設置固定式測速照相桿，但騎士們「經驗老到」，大多懂得閃躲，後來在獅潭段設置長達近九公里的區間測速照相，但騎士們依舊有應對之策，在平均速限六十公里的區間路段盡情狂飆，但在區間測速終止點前停下休息，或在區間內南北向來回繞，之前還有繞小路離開區測路段的狀況，機車轟鳴聲曾引發住戶抗議。

獅潭鄉長劉淑能日前在縣長鍾東錦下鄉座談會上提案，爭取將台三線獅潭鄉新店村路段一點二公里雙向四線道縮減為兩線道，盼藉車道縮減達到「降速」效果，也希望在路邊增設停車格、人行道及行人穿越道，除保障通行及居民安全，也方便遊客停車帶動觀光。

劉淑能說，獅潭鄉是全縣高齡化最嚴重的地方，台三線新店村路段鄰接老街及義民廟等景點，是鄉內最熱門觀光帶，假日車輛多，但停車困難，大型重機不時呼嘯而過，「老人家穿越馬路風險大」，鄉親一再反映希望改善。

苗栗縣政府工務處指出，在重要公路縮減車道牽涉車道漸變路段配套規畫，依公路局法規，要改變有一定難度，但縣府會全力協助將提案轉呈中央；鍾東錦則建議透過立委向中央爭取。

交通部公路局苗栗工務段表示，公路局以往也曾在事故多的地點及聚落區調整車道，將雙車道改為一條車道、一條機慢車道，並視路況畫設槽化線，確實有降速效果，若有調整需求，公路局會舉辦說明會，提出不同調整方案的優劣點，如能與在地居民達成共識，公路局樂觀其成。另外，該車段若在都市計畫範圍內，縣府可自行辦理人行道設置工程。

獅潭鄉公所為防範重機事故，前年也曾舉辦「好朋友風格市集」，邀請重機騎士車隊參與並簽署安全駕駛、不拉轉引擎製造噪音等宣言，盼鄉親能與重機騎士交朋友，讓大家一起營造友善環境。