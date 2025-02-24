紅到國外 阿里山林鐵 闖軌頻傳

中斷十五年的阿里山林業鐵路去年七月全線通車，剛通車半年就獲選紐約時報二○二五年全球最值得去的五十二個魅力景點。在國內外旅客大增的同時，卻也面臨運能不足、闖軌道區案件頻傳等兩大營運挑戰。

有一一二年歷史的阿里山林業鐵路，全長七十一點六公里，海拔落差二四二一公尺，是世界著名的登山鐵路。二○○九年因莫拉克風災，造成林鐵多達四二一處災害，隨後再遭杜鵑颱風重創，造成十字路站與屏遮那站間的四十二號隧道發生兩處大型崩塌，重建期間又遇到疫情和俄烏戰爭，前後歷經長達十五年重建。

阿里山林鐵通車後熱度始終居高不下，主題觀光列車每天載客量幾乎百分之百，帶動阿里山國家風景區觀光人潮。

「大家都是為了這座山而來」，阿里山林鐵及文資處委外營運的雄獅旅行社資深經理洪采吟指出，儘管採分段搭乘售票，仍供不應求，旅客必須提早三個月搶票，每年搭乘人數可達三至四萬人次，預計帶動至少四億元的觀光產值。遊客增多，亂象也隨之而來，遊客與登山客闖軌道區案件層出不窮，讓阿里山林鐵及文資處人員疲於奔命。

去年十二月，有多名遊客擅闖阿里山林鐵軌道區，行經列車雖鳴笛示警，仍與一名女性遊客發生擦撞，所幸只有輕傷，但該起意外導致列車延誤六十分鐘，影響六十二名乘客。沒隔幾天，獨立山車站附近有遊客違規行走在軌道上。上個月五名遊客行走軌道，被當場依鐵路法開罰一到五萬元。

近年來阿里山林鐵屢傳遊客闖入鐵軌區拍照，闖軌事件逐年攀升，光是去年就多達六十九件。根據林鐵處統計，去年七月全線通車以來，統計到今年一月，已有卅八件闖軌通報案件，其中十一月單月就有十三件。

阿里山林鐵及文資處鐵路服務科長洪淑霞表示，運務量是阿里山林鐵的營運難題，受限阿里山林業鐵路單軌運轉與車廂數量，除了委外營運的主題列車外，每日定期列車一天四班，每列車只有四節車廂、提供八十五個座位，一天最多載客人次僅三百多人。

農業部林業及自然保育署長林華慶說，阿里山林鐵沿線有很多步道跟軌道交錯共行，未來將盡可能將軌道與步道區隔，部分要穿越鐵軌的路段，會增設警示裝置，若有步道可走卻闖軌道區，會聯合警方嚴加取締開罰。