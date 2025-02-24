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健康你我他／飲食控制加運動 防糖尿病找上門

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
每日在家量血糖，指數上升時，找原因求對策，檢測數據回診時提供醫師參考。圖／曾清芳提供
每日在家量血糖，指數上升時，找原因求對策，檢測數據回診時提供醫師參考。圖／曾清芳提供

糖尿病容易引起心臟病、腎臟病、視網膜病變、牙周病、傷口不易癒合等併發症，甚至殘障失能，因此有「百病之源」封號。

為預防糖尿病，我每年都定期體檢，去年初血糖檢測，餐後兩小時指數飆到200mg/dL，讓我心驚。醫師提醒，「年歲增長、器官老化，應節制飲食、適度運動、作息正常，建議買血糖機自我檢測。」一席話激發我更加留意，避免糖尿病發生。

首先，飲食少吃精緻澱粉，主食類含糙米飯、大燕麥、薏仁；水果選較不甜的小番茄、芭樂；多食秋葵、苦瓜、深綠色蔬菜；遠離冰淇淋、蛋糕、可樂；每日下午4點到隔晨6點間禁食。

其次，適度運動，每日做柔軟操30分鐘、戶外散步1小時；早睡早起不熬夜，不菸不酒；從事閱讀、寫作、志工等休閒活動，讓精神有寄託。

再則，每日在家量血糖，指數上升時，找原因求對策，檢測數據回診時提供醫師參考。

一年來的努力，糖化血色素降為6.0%，早上空腹血糖值在100mg/dL以下，餐後兩小時血糖值在140mg/dL以下，讓我鬆了一口氣。

糖尿病初期症狀不明顯，喝多、吃多、尿多與體重減輕等是觀察指標。新的一年，將持續上述預防措施，防止糖尿病找上門來。

糖尿病 醫師

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