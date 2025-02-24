食在營養／草莓葉酸含量高 消除焦慮防憂鬱

初春正值草莓產季，小小一顆紅色果實，富含葉酸、維他命C、鎂、鈣、鐵、錳及多種植化素。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，草莓可抗發炎、防失智，高含量維他命C可提升免疫力，因此多吃草莓能增強免疫系統。

徐佳靖指出，草莓屬於「聚合果」，膳食纖維量高，一份草莓（一個拳頭大小）可提供2.8克膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助消化。

草莓的葉酸含量驚人，每100克草莓含83微克葉酸，居所有水果第一名。徐佳靖說，葉酸是製造紅血球的重要元素，是女性備孕及孕期不可或缺的營養素，葉酸也能維護神經系統的正常運作，消除情緒不安及焦慮，防止憂鬱。

草莓含有獨特的植化素，例如天竺葵素、鞣花酸、阿魏酸等，有助於抗氧化、抗發炎。鞣花酸可以降低致癌物質的傷害，阿魏酸則可以抑制發炎，具保護腦神經的作用，長輩可多吃草莓，有助降低罹患失智症風險，也能預防或改善巴金森病。

近年流行「草莓大福」，徐佳靖說，草莓加上大量紅豆泥，再包裹上糯米製的外皮，不僅熱量爆表、澱粉過量，含糖量也很高，是糖尿病患者及減重族群的大敵。若整顆吃下肚，血糖立刻飆升，造成熱量和脂肪堆積。建議直接吃草莓就是最簡單方式。

草莓非常嬌弱，容易破皮和撞傷，也不易保存。徐佳靖分享，可先在容器裡鋪上廚房紙巾，再放入草莓，「蒂頭朝下」可延長保存期限。草莓要放冰箱冷藏，一周內盡快食用完畢，避免腐爛變質或失水乾縮壞掉。