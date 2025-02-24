健康名人堂／讓負重前行的人得到應有報酬

我剛當實習醫師及住院醫師時，與現在相較，人們視野窄得多，對什麼樣的人應做什麼樣的事有深刻的成見，例如：只有處理攸關人命的內科、外科、婦科、兒科這4科的醫師，才被視為「先生」，而且那年代，只有在校與實習成績足夠好的人，才能進這4大科。

實習時，我曾給一位中生代外科老師帶過，他對我說過的一番話，至今記憶猶新。他說，當醫師的人分4種，有金、銀、銅、鐵。以他家為例，他們三代為醫，祖父是金、父親是銀，他呢？則是銅。沒錯，這位老師那時候對著我語重心長地說：「你是鐵，醫師像公務員，現在是鐵飯碗的時代！」

醫師不再是金飯碗 當志業需熱情

醫師這行的確就像那位外科老師說的，是個鐵飯碗，在工作上有保障，生活不成問題，但要在這條路上長遠走下去，還需要足以支撐你往前走的力量。

我後來選了內科作終身志業。當時我所見、所耳聞的內科教授，每個都像傳奇一般，風骨皆非凡，深受後輩及病人尊重。

從一個細微處可見他們多受敬愛，每次查完房，內科教授都會去洗手，這時候一定有人在旁協助，恭敬地遞上擦手用的毛巾。見他們如此，我深感「有為者亦若是」，景仰不已，也想成為如此令人信賴、尊敬的醫師。堅持初心，懷抱著熱情，就這樣，我一路在內科的領域耕耘迄今。

當一個好醫師，需要具備什麼特質呢？

內科當年搶手 如今學生興趣缺缺

某一年，台大醫院景福講座請來台灣最會說故事的歐吉桑──吳念真導演，他說醫師與他有共通之處，我們都是接觸人、處理人的事，只是我們是治療，他是撫慰，而好的醫療一定能減輕痛苦。確實，醫療的確是「有時治癒，時常緩解，總是撫慰」。

現在，我好不容易熬成教授，時代已經往前走了好遠的路，醫界環境也和當初「鐵飯碗」的時候大不相同。我發現，就連自己指導的學生，選科都不考慮內科。遙想我們那年代，只有成績佼佼者才能擠入內科這扇窄門，對比今天，情何以堪？

健保給付 難反映醫療人員的付出

造成醫界生態改變的原因有很多，不能否認，除了時代因素，健保給付無法反映醫療從業人員付出的程度，絕對是其中最重要的原因之一。

健保讓每個民眾都看得起病，但獨大的結果，尤其只重財務，將付費者代表意見擺第一，醫療院所及醫學會變成被動諮詢的位置，後果是醫療生態的不自然改變，使得醫界裡輕薄短小、利多本少的行醫方式，愈來愈普遍且大行其道。像內科訓練長、值班多，就不受年輕學子歡迎，健保以外可創造收益的科別，眾人趨之若鶩。

制度一定要讓負重前行的人得到應有的報酬，而非用道德的高帽壓倒一群善良的人，也千萬不要讓我們的醫師必須犧牲善良，才能獲得正當權益。

我們到底是要照顧患者的人醫、視病猶親的仁醫，還是術德兼修的良醫，始終是關鍵。不過，這些年一路走來，無論是想成為人醫、仁醫還是良醫，除了理解人事、懂得體察人情，醫者還需要的特質，是無畏且大膽創新做自己的信念，和堅持到最後一刻的硬頸精神，就像對上巨人歌利亞的大衛。

（內容摘自「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」）