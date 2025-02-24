台灣燈會在桃園圓滿閉幕 嘉義縣接棒舉辦

2025台灣燈會今天晚間閉幕，由桃園市府交棒嘉義縣府，觀光署長周永暉出席活動表示，燈會成果持續被國際媒體Discovery肯定為全球最佳節慶活動，也成為各縣市燈會燈藝火車頭。

「2025台灣燈會在桃園」23日晚間圓滿落幕，閉幕儀式上，在周永暉的見證下，桃園市長張善政將象徵傳承的燈籠信物交接給嘉義縣副縣長劉培東。

周永暉致詞表示，2025台灣燈會在桃園雙展區展出不同主題特色，展現主辦城市的魅力與新風貌，在國家門戶桃園呈現求新求變的台灣燈會，感謝籌辦單位與各界團體付出，也感謝桃園市府各局處所有團隊努力不懈達成台灣燈會在桃園使命。透過舉辦台灣燈會，展現主辦城市魅力與新風貌，也藉此吸引觀光客赴台。

張善政指出，這次的台灣燈會在桃園創造產值超過新台幣270億元，在A18及A19燈區成功吸引超過1500萬人次到訪，13行政區響應燈區也超過530萬人次，合計超過2000萬人次。這次也是台灣燈會史上首次與Google合作，整合Google Map導流，引導用路人提前避開管制路段。

台灣燈會在桃園，張善政表示，今年的台灣燈會也是與IP（Intellectual Property，智慧財產權）結合的親子燈會，例如寶可夢及進擊的巨人等。此外，機場捷運單日運量前2名也出現在這次台灣燈會，整個燈會期間載運超過280萬人次。

劉培東指出，相信2026台灣燈會在嘉義會一樣地延續及更加發光發熱，嘉義縣在2007年、2018年都辦過盛大的燈會，嘉義縣在2026年燈會想要傳達蛻變、發展、躍進的精神，嘉義縣的轉變會透過燈會展演轉換出來。

台灣燈會在桃園，桃園市政府表示，台灣高鐵、桃園捷運及台鐵、客運業者的運輸團隊動員超過2830名運輸引導人員與接駁司機，提升交通順暢度。在安全維護方面，超過1萬名警察義交、千名消防與義消人員全天待命，還有600多名環保志工維護環境整潔。

桃園市政府指出，燈會期間由110名導覽老師提供專業解說，累計超過22萬人次參與導覽活動，活動官網瀏覽次數也超過1500萬次，APP（應用程式）下載超過10萬次，更有來自各界2500名志工夥伴的無私奉獻，讓燈會更具溫度與感動。