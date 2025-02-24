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蛋價大漲3元 明開價差會議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
雞蛋產地價與批發價價差過大爭議未解，台北市蛋商公會理事長林天來昨宣布蛋價調漲三元。記者曾吉松／攝影
雞蛋產地價與批發價價差過大爭議未解，台北市蛋商公會理事長林天來昨宣布蛋價調漲三元。記者曾吉松／攝影

近期雞蛋產地價格低迷，又遇飼料價格調漲，導致蛋農壓力大，台北市蛋商公會理事長林天來昨天表示，本周起蛋價將調漲三元，今天起批發價漲至卅五元、周三起產地價漲至廿五點五元；另外，周二將再召開會議，討論雞蛋價差問題。

農業部二月十七日召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議並沒有結論，決定廿五日再開討論會議。然而，昨天蛋商公會卻宣布蛋價調漲三元，林天來說，調漲蛋價跟討論價差是兩回事，周二的會議仍會召開。

林天來也坦言，產地價與批發價的價差，包含將雞蛋從產地運到北部的大運輸費用，以及小車載運到雜貨店、早餐店等運費，還有人力成本也因薪資調漲導致增加成本，因此有這樣的價差並不過分，他認為周二的會議可能仍不會有結論。

行政院長卓榮泰先前指出，政院對市場價格原則上採取尊重的態度，但絕對不能輕忽有人為刻意操作的狀況，一旦超過合理價差，仍須有合理管制作為，確保市場秩序與民生的穩定；農業部表示，為進一步加強雞蛋運輸成本風險分攤，並平衡雞蛋生產成本與產銷穩定，呼籲蛋農與蛋商加強溝通對話，維持雞蛋產銷平衡，但農業部不會介入。

價差 調漲 雞蛋

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