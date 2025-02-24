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學者：台鐵應努力多找現金流
台鐵為填補推損缺口，除已拍板調漲的票價外，也積極進行資產開發及活化，成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，地產開發固然重要，但也可從其他地方獲得現金流。
鄭永祥舉例台鐵便當賣得響叮噹，雖然僅占收入比例很小部分，但也可藉此發展其他同類型事業，「台北捷運都在賣早餐了，台鐵也可以，下午茶點心也行啊」。
鄭永祥指出，台鐵車站眾多，周邊都有其腹地，搭乘台鐵的旅客也有龐大的停車需求，發展停車場事業也可挹注收入。
鄭永祥再以日本為例，日本自助洗衣店較不常見，在車站有開設洗衣店，因此很多上班族會趕在搭車前，將換洗衣物拿去車站的洗衣店清洗，建議台鐵也可參考，增加額外收入獲取現金流，才能給員工更好福利及職場信心，甚至能吸引專業人才加入，進一步維護旅客搭車安全及品質。
消基會交通委員會召集人李克聰表示，台鐵有很多宿舍在場站附近，若活化後可以租賃出去，可能會有更大的發展空間。
李克聰說，台鐵車站多在市中心，容易聚集旅客，台鐵應善用這點優勢，吸引那些就算不是要來搭乘台鐵的旅客，也可以進來消費，這樣對台鐵的財務也會有正面的影響。
台灣鐵道暨國土規畫學會認為，台鐵公司化發展需長期觀察，但虧損部分，除了調漲票價，公司治理及財務透明也應該更加強。
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