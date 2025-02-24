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台鐵活化資產盼止損 學者搖頭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵董事會通過票價調漲方案，也積極推廣鐵道觀光，盼透過活化資產創造收益。本報資料照
台鐵董事會通過票價調漲方案，也積極推廣鐵道觀光，盼透過活化資產創造收益。本報資料照

台鐵公司化首年虧損一三九億元，創史上新高，為補上缺額，台鐵董事會通過票價調漲方案，也積極推廣鐵道觀光，盼透過活化資產創造收益，但陽明交通大學運輸與物流管理系教授邱裕鈞指出，台鐵收入分為票箱收入、附屬事業、資產開發三大塊，近年雖有增加，但仍不足以補上虧損。

台鐵表示，去年客運收入一七四億元，占全年收入的百分之七十七，其次為資產開發收入卅七點八一億元，占百分之十七。這次票價解凍，平均漲幅百分之廿六點八，預估未來客運可增加四十七點一五億元收入。

資產開發及活化部分，主要是進行不動產開發、活化與租賃。透過土地整合利用開發，包含都市更新、設定地上權、合建開發等，另也提供不動產及空間標租，以作為商場、停車場、廣告、房地辦公室、太陽能發電設備等，以增加整體營收。

根據台鐵統計，二○一七年資產開發收入四十二點卅九億，二○一八年五十點○五億，二○一九年五十點四七億，二○二○年五十點七五億，二○二一年四十五點七九億，二○二二年四十八點一八億，二○二三年卅四點八四億，二○二四年卅七點八一億，台鐵盼二○二五年可以達到四十六點○二億元目標。然而即使達標，光靠這些收入，根本無法填補台鐵虧損缺口。

邱裕鈞指出，台鐵三大塊收入都有增加趨勢，但仍不足以補上虧損，土地開發跟附屬事業需要時間醞釀及先期投資，收益不會太快，最快的應是票箱收入，如今凍漲卅年的票價已經拍板調漲，他建議台鐵可參考台北捷運設置「重置基金」，每年提撥一定比率營收進入小水庫，用於軌道維護、車輛檢修更新等，穩定挹注資金於提升運輸安全，增強乘客信心。

台鐵公司化 票價 資產

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