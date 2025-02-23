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加護病床滿轉診病人可憐 衛福部：這一陣子會陸續發生

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
春節迄今，各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程。圖／民眾提供
春節迄今，各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程。圖／民眾提供

春節迄今，各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程。麻醉專科護理師林費茱在社群平台分享，一名患者從高雄一路往北找ICU床位，最後到成大附設醫院斗六分院時，狀況十分危急，打開腹腔發現排泄物已經瀰漫整個肚子，最後因敗血症導致死亡。

衛福部醫事司長劉越萍說，全國醫院加護病房情形，除台大、林口長庚等醫學中心較為緊繃外，區域、地區醫院相對比較空，目前接獲的情形，多半是病人不願意轉院，或是不願意去不想去的醫院，如果是願意轉院的病人，就會轉到比較遠的醫院，因為那是病人想去的，或是有能力處理的醫院。至於，這名自高雄轉至雲林的患者，目前尚未接獲通報，將於今天再行了解。

劉越萍表示，醫師將病人轉診多考量照顧量能，這是在照顧量能不足時，所做的最好選擇，就目前病人轉診，在她看來，沒有出現醫院漏接的情形，該接病人的醫院都有接到，只是會轉到比較遠的醫院，這一陣子，這樣的情形會陸陸續續發生。

劉越萍說，醫學中心加護病房確實處於緊繃的狀態，大家就一起來面對處理，如果發生該接的病人沒有接起來，一定會針對原因、流程進行討論；急診壅塞的源頭，還是護理人力不足，人力是否回流將是一大關鍵，且至3月初開始病人數慢慢緩解後，情形應該有所改善。

不具名急診醫師表示，其實加護病床吃緊，已發生許多病人轉診情形，就他了解，日前有名在台北的主動脈剝離病人需要轉院治療，也是一路問到台中、彰化的醫院，卻沒有人願意接手，面對需要轉診卻無處可轉的病人「真的很可憐」，呼籲衛福部重視轉診問題。

新光醫院副院長洪子仁說，患者從高雄送至雲林救治，這個案是否為冰山的一角，是否還有其他類似的事件上演，只是還沒被發現？這恐是在加護病床緊繃下的一個醫療現象，更應視為一個警訊。

成大醫院急診部主治醫師簡立建說，各醫院急診壅塞、護理人力不足，如果現在出現大型災難，沒有一家醫院可以承受，政府今年編列40億元的韌性計畫，其中卻沒有編列護理師等執行人員的經費，呼籲應建立災難護理師制度，才能真正挽救人民的生命。

加護病房 洪子仁 衛福部 醫學中心

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