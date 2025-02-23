快訊

川普施壓救英特爾…台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

教宗方濟各肺炎病危 醫點3族群留意「支氣管炎惡化」

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
天主教教宗方濟各。圖／美聯社
天主教教宗方濟各。圖／美聯社

來自教廷（梵諦岡）的88歲天主教宗方濟各（Pope Francis），由於支氣管炎惡化成雙側肺炎後住院，尚未脫離險境，須用高流量氧氣及輸血維持生命。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，高齡長者、慢性病患者、免疫力低下者，感染支氣管炎後，病情較一般民眾更容易惡化成重症，不可不慎。

外媒報導，教廷梵蒂岡以聲明表示，方濟各住院一周以來，由於「長期氣喘造成呼吸窘迫」，目前性命垂危。負責診治他的外科主任艾菲耶里（Sergio Alfieri）表示，方濟各在最壞情況下，可能因為肺炎併發症引發敗血症，到時候若想治癒，勢必困難重重。

為何支氣管炎會惡化為雙側肺炎？黃軒在臉書表示，許多病患在感染病原體初期僅是普通的支氣管炎，但若未及時治療或控制不當，包括流感病毒、冠狀病毒、鼻病毒等病原體會持續攻擊氣管黏膜，導致發炎與腫脹，進而影響正常的氣道纖毛運作功能，而當呼吸道纖毛功能受損時，無法排出的痰液會讓細菌或病毒，沿著氣道向下擴散進入肺泡形成肺炎，導致呼吸衰竭、敗血症等併發症。

如何預防罹患支氣管炎，或惡化成雙側肺炎？黃軒建議，除了施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗，及勤洗手，避免接觸感冒患者，並在空氣污染嚴重時戴口罩，也要規律運動與均衡飲食補充鋅與維生素C、D。此外，呼吸道出現刺激反應時，可多喝溫水促進稀釋痰液，或輕拍背部幫助排痰，幫助減緩不適症狀。

黃軒提醒，65歲以上高齡長者，或有哮喘、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病、心血管疾病、腎病，及長期使用類固醇或免疫抑制劑者的慢性病患者，感染支氣管炎後不可不慎，其中長者進食時更應細嚼慢嚥、避免交談與平躺進食，並於飯後稍坐立30分鐘，慎防誤吸痰液。

另外，近來天氣陰雨綿綿、溫差起伏不定，民眾除了做好保暖措施防止生病，若環境中過高的溫溼度，也將成為黴菌、病毒、塵蟎等致病原的溫床。新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘建議，在家時可開除濕機，將室內濕度維持在40%至50%左右，有助於降低氣喘、慢性阻塞肺病等疾病發病機率，維持呼吸道健康，「良好的室內溫濕度，的確是對本身呼吸道敏感的族群有很大的助益。」

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，高齡長者、慢性病患者、免疫力低下者，感染支氣管炎後，病情較一般民眾更容易惡化成重症，不可不慎。示意圖。本報資料照
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，高齡長者、慢性病患者、免疫力低下者，感染支氣管炎後，病情較一般民眾更容易惡化成重症，不可不慎。示意圖。本報資料照

慢性病 支氣管 方濟各 肺炎

延伸閱讀

傳教宗病情「危急」！教廷證實方濟各住院：在醫院度過平靜一夜

教宗方濟各病危 肺炎惡化 引發敗血症 住院已逾1周

教宗方濟各把教會擺第一 「早起晚睡」積勞成疾

誰會是下任教宗？「溫和派」帕羅林樞機呼聲高

相關新聞

冷氣團來襲！4縣市低溫特報 最冷跌破10度凍到明天

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署針對4縣市發布低溫特報，影響時間持續到明（24日）晚上，其中新北市低溫下探10度。

急診塞爆程度「前所未有」 護理師連上16小時班崩潰：撐不下去

全台各縣市的醫院急診壅塞，從去年底到現在，情況仍未好轉。衛福部於二月上旬預估，急診塞床狀況大約2、3周會漸趨緩。不過，台...

病患一路北上找ICU床位不敵病魔離世 護理師：年後急診紫爆

農曆春節迄今，各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程。麻醉專科護理師林費茱在社群平台分享...

國外研究：過度依賴「這些」設備 恐導致嬰兒延遲發展

嬰兒彈跳椅、學步車及汽車安全座椅，帶給父母便利的育兒空間，不過有專家擔憂，這些安全設備可能弊大於利，不僅延遲嬰兒的發展，也可能影響其學步能力，甚至有機會增加肥胖的風險。專家也將這種現象命名為「容器嬰兒症候群（Container Baby Syndrome）」。

台鐵第2波從業人員甄試正取699人 3220人拚筆試爭入職門票

為補足人力，台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，共吸引5447人報名，今天台北、台中、高雄、花...

國外研究發現早餐要當主餐 這1時段吃太豐盛罹病風險高

許多人常會因減肥而不吃早餐，進而導致午餐、晚餐吃得更多，甚至會在睡前嘴饞點宵夜來吃。不過，究竟哪一餐才是一天當中最重要的？研究發現，晚上攝入較多卡路里的人，容易提高肥胖症、2型糖尿病、高血壓和慢性發炎的罹患率，因此，最好不要把晚餐當成最豐盛的一餐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。