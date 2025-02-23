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阿里山林鐵復駛 林鐵人難忘紐西蘭青年魯本失蹤案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路去年全線通車，林鐵退休司機翁幸昭特地搭車回味以往時光，當中紐西蘭青年魯本失蹤案令他記憶猶新。圖／翻攝翁幸昭臉書
阿里山林業鐵路去年全線通車，林鐵退休司機翁幸昭特地搭車回味以往時光，當中紐西蘭青年魯本失蹤案令他記憶猶新。圖／翻攝翁幸昭臉書

已中斷15年的阿里山林業鐵路，去年全線通車，林鐵退休司機林鐵人翁幸昭搭車回味以往擔任司機時光，當中紐西蘭青年魯本失蹤案令他記憶猶新，魯本的爸爸費爾6度來台尋找愛子，雖然都無功而返，卻與台灣建立深厚友誼。

阿里山林業鐵路去年7月全線通車，才剛通車半年，就被獲選《紐約時報》2025年全球最值得去的52個魅力景點之一。

68歲翁幸昭在2020年從林鐵司機退休，1982年從「學工」基層做起然後助理司機，1988年升任司機；阿里山小火車於去年復駛，去年12月3日翁幸昭搭車從嘉義到阿里山勾起他不少回憶，他認為鐵道沿線邊坡工程仍相當重要。

在擔任林鐵司機時也常遇到闖軌道遊客，有次他開小火車行經隧道時遇到一群近30人沿著鐵軌騎腳踏車上山民眾，實在很離譜。他認為要重罰闖軌才能有所警愓。

1998年11月16日來自紐西蘭青年魯本住宿力行山莊207房，隔天搭61車次上午9點從阿里山車站發車的小火車到眠月石猴站就是翁幸昭擔任司機。

直到現在翁幸昭仍印象深刻魯本穿著藍色風衣背著背包下火車站後與同方向5名年青人沿著阿溪縱路線循著好漢坡往下山方向走，途中魯本與這些青年分道揚鑣後失去訊息，竹崎分局警方有找過翁幸昭了解魯本的行走方向，翁幸昭對此特別有印象。

魯本的爸爸費爾曾前後6次越洋來阿里山找尋愛子，期間交到了許多朋友，尤其美麗的山林、純樸村民熱心以及台語歌后江蕙的歌聲讓他愛上台灣，雖然仍沒有愛子下落，他將過程一一化為文字寫下「眠月之山」（Mountain of the Sleeping Moon）。

翁幸昭說，多年前曾拿這本書特地到埔里某教堂找費爾簽名；台中靜宜大學陳教授把魯本失蹤故事拍成紀錄片「費爾的旅程」，去年在嘉義縣創新學院播放時，翁幸昭還特地過去觀影。

紐西蘭 阿里山小火車 青年

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