護理師高壓最缺運動 護理健走日全國25縣市響應

中華民國護理師護士公會全國聯合會今在台北市花博公園舉辦「健康台灣，全國護理健走日」，全國25個縣市護理師公會響應，其中，桃園市護理師護士公會選在長庚養生村，由理事長陳麗貞帶領下開走，透過健走活動讓護理師關注自身健康。

在醫院工作的護理師「小南」說，雖然每天都在衛教病人運動很重要，自己卻因為工作需要輪班，不規律的作息及長時間的工作，難以找到固定的時間運動，病人照顧的複雜和緊急情況的處理，也讓自己承受巨大的心理壓力，周而復始累積出對健康的危害，這也是多數護理師的日常。

公會表示，自2016年起，全聯會會員福祉委員會進行護理人員健康促進生活型態調查，分析結果顯示，護理人員健康生活中最缺乏的是運動，因此自2021年起全聯會每年舉辦「護理人員健康促進研討會」，涵蓋健康識能、正念減壓、運動燃脂等課程，然而申請傷殘補助的會員逐年增加，去年已超過300件，突顯護理人員健康亟待關注。

公會表示，護理人員作為健康照護的第一線，無論在社區、急性醫療或長照機構均扮演關鍵角色，但護理人力不足與工作壓力過大，已對醫療體系運作造成挑戰。