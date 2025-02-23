急診壅塞結構陳痾 陳昭姿：上中下游紓解

針對急診醫學會發聲明提醒政府，今年急診壅塞情況已達前所未見，盼政府協助解決，衛福部長邱泰源受訪時雖簡單表示，會請各醫院協助調整急診和門診的住床比例，但民眾黨立委陳昭姿接受本報專訪時強調，住院床位不足、護理人力短缺與醫學中心快速增加等，都是其中原因，呼籲衛福部強化輕症自我照護、「三班護病比」入法與落實分級醫療。

急診爆滿分析原因

台灣急診醫學會22日晚在臉書發文指出，急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，急診住院待床壅塞、出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠，應先提高急診住院配床比例，長期則應建立急診緊急應變機制。

護理師公會全聯會理事長紀淑靜近日則指出，護理人員淨增加人數逐年下降，由於工作繁重、給付又低，護理師「避重就輕」，不願投入急重症科別，護理師空缺率逐年攀升，高達15%離職護理師轉行去當房屋、保險仲介；對此總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻亦說，醫護人員離開醫院，沒有推動轉診制度、分級醫療是急診癱瘓的原因之一。

對此，邱泰源23日中午出席活動接受聯訪時回應說，已請各醫院協助調整急診和門診的住床比例，並設法增加急診人力，並請健保署研議如何穩住急診人力。他強調，有些病在小醫院或基層處理也可以，會從院方調整住床、急診人力、環境改善和民眾就醫分流等面向積極處理。

民眾優先去醫學中心

但民眾黨立委陳昭姿受訪時指出，急診壅塞並非短期現象，而是長期結構性問題的累積結果。根本原因在於住院床位不足與護理人力短缺，導致急診病患無法順利轉入病房，形成「急診滯留」現象。近期護理師短缺更造成「大關床潮」，即便有空床，也因缺乏護理人員而無法收治病患，加劇急診壅塞。

「衛福部一邊喊著分級醫療，一邊卻縱容醫學中心快速增加！」陳昭姿指出，台北區醫學中心數量已從應有的4家暴增至10家，形成「看病就要到醫學中心」的迷思，直接導致病患湧入醫學中心，地區醫院與基層診所逐漸萎縮，台灣醫療結構嚴重失衡，出現「頭重腳輕」的情況。

輕症藥可收較貴？

陳昭姿認為，進行健保制度總體檢，才能根本解決醫療資源失衡問題，應該實施「小病症自己顧、大病健保來」的支付制度，強化輕症病患自我照護，避免輕症病患湧入急診。也可參考韓國對輕症病患收取較高額藥品費用，促使輕症病患留在基層診所或地區醫院，強化分級醫療。

在穩定護理人力方面，除了發放津貼外，也應該藉由「三班護病比」入法改善護理人員薪資與工時，減少過勞和離職潮。陳昭姿呼籲，衛福部不能再只喊「靈活調度」與「增加人力」，必須進行結構性改革，包括健保制度的全面檢討、醫療資源的重新分配、護理人力的穩定培育，才能真正解決急診壅塞問題。

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