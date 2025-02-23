別第一個倒！尾牙春酒防醉攻略曝 營養師示警：喝多小心失智
尾牙、春酒總是第一個倒下？營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁分享「防醉攻略」，讓民眾不僅能減輕身體負擔，也能快速緩解宿醉！
喝酒前
一、喝酒前不空腹
喝酒前切忌空腹，空腹容易醉又傷胃。高敏敏指出空腹喝酒會導致酒精吸收更快，因此更容易喝醉，宿醉的機率也會提升。
二、吃一顆蛋
喝酒前除了解酒食物，也可以選擇富含優質蛋白質食物，有助於保護胃壁、減緩酒精吸收，例如：雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等。
三、喝好油
高敏敏提醒好油可以保護胃壁，有如添上一層保護膜，減少酒精吸收速度。建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等。不僅如此，堅果中的礦物質鎂、鉀以及酪梨的葉酸，也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感。
喝酒中
一、喝水、酒加冰塊
高敏敏提醒，「水」就是最佳的解酒液！喝水不僅可以加速酒精代謝，也因為水可以將乙醛代謝到體外，因此能緩解宿醉的症狀，同時幫助沖洗胃食道。
二、吃B群
B群可以維持身體新陳代謝機能，不僅可以提升肝臟代謝酒精的效率，也能減輕肝負擔、幫助提神！
三、補鋅
增加人體去氫酶的活性，有助於解酒、保護肝，減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物。
四、抗氧化營養
多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶或是攝取新鮮蔬果等，可以幫助肝臟代謝、抗發炎，有效減少酒精造成的氧化傷害。
喝酒後
一、補充電解質
酒精利尿，人體在脫水時體內會缺乏鉀離子和鈉離子，導致電解質失衡。高敏敏建議這時可以補充運動飲料、椰子水、香蕉。特別是香蕉除了可以補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。
二、大量水份
如剛剛所提到的，水就是最佳的解酒液！可以幫助加速酒精代謝，因為水可以將乙醇代謝後的乙醛排到體外、緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖刷消化道、食道。
三、吃維他命B群
B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，還能幫助提神，因為B群是很多生理作用的輔酶。
關於每個人「一天可以喝多少」，高敏敏補充「一個酒精當量」約15g酒精、等於105大卡，建議女性每天不超過1個酒精當量，男性每天不超過2個酒精當量，且「喝酒等於喝油，不是開玩笑的」，建議大家還是要控制酒精量，避免宿醉症狀，如果總是喝到斷片，可能會提高失智、罹患阿茲海默症的風險，開心歡樂之餘更不能忽視健康！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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