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國外研究：過度依賴「這些」設備 恐導致嬰兒延遲發展

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，安全座椅雖帶給家長便利的育兒空間，但過度依賴恐會對嬰兒發育造成影響。示意圖／ingimage
專家指出，安全座椅雖帶給家長便利的育兒空間，但過度依賴恐會對嬰兒發育造成影響。示意圖／ingimage

嬰兒彈跳椅、學步車及汽車安全座椅，帶給父母便利的育兒空間，不過有專家擔憂，這些安全設備可能弊大於利，不僅延遲嬰兒的發展，也可能影響其學步能力，甚至有機會增加肥胖的風險。專家也將這種現象命名為「容器嬰兒症候群（Container Baby Syndrome）」。

根據英國每日郵報報導，專家指出，嬰兒常被放置在安全設備中，且一待就是好幾個小時，即使是長時間坐在推車安全座椅內，都有可能影響嬰兒的身體發展。英國伯明翰社區健康醫療信託（Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust）表示，這些設備可能限制嬰兒的活動能力，使其缺乏必要的運動與肌肉發展機會。

NHS英國國民健康署建議，嬰兒使用彈跳椅的時間應小於20分鐘，這些設備會讓他們習慣以腳尖站立，可能導致學步延遲，進而忽略「趴著玩（Tummy Time）」、「地面活動」與「自由活動」的重要性。嬰兒應該有機會在地面自由移動，以鍛鍊核心肌群和四肢肌肉，為學步做好準備。

兒童早期發展專家克萊爾·漢密爾頓（Claire Hamilton）指出，許多家長習慣讓孩子待在彈跳椅或學步車裡，以防他們在家中隨意爬動，藉此爭取時間處理家務。這些設備原本是為了便利而設計，卻因家長過度依賴，導致嬰兒發展遲緩，缺乏足夠的負重練習，學習行走與攀爬樓梯的能力受到影響。

此外，長時間讓幼童待在推車與汽車安全座椅中也受到專家關注。推車原本是為了還不會走路的嬰兒設計，但現在市場上甚至出現適用於「7歲」兒童的推車。專家擔心，這會讓兒童成為「被動學習者（Observant Learners）」，而非「互動學習者（Interactive Learners）」，進而影響他們的身體能力與發展，甚至提高肥胖的風險。

專家建議，家長應意識到這些設備的影響，並減少依賴，鼓勵嬰兒多進行自由活動，例如增加「趴著玩」與地面遊戲的時間。此外，他們還提倡「放下嬰兒推車日（Ditch the Buggy Days）」，鼓勵家長減少推車的使用，讓孩子有更多自主行動的機會，以促進健康發展。

嬰兒 嬰兒車

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