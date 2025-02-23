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女裝避孕器可無套性行為？ 醫搖頭：戴套還能防染性病

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
台灣生殖醫學會秘書長、三軍總醫院婦產部生殖不孕科主任張芳維建議，女性裝避孕環後，男性也應戴保險套，不僅能提升避孕成功率，也有助於預防感染性病。示意圖。本報資料照片
台灣生殖醫學會秘書長、三軍總醫院婦產部生殖不孕科主任張芳維建議，女性裝避孕環後，男性也應戴保險套，不僅能提升避孕成功率，也有助於預防感染性病。示意圖。本報資料照片

許多以不婚不育為目標的民眾透過各種避孕措施防止「鬧出人命」。台灣生殖醫學會秘書長、三軍總醫院婦產部生殖不孕科主任張芳維建議，女性裝避孕環後，男性也應戴保險套，不僅能提升避孕成功率，也有助於預防感染性病，兩性關係應由情侶雙方共同努力，才能共好。

避孕方式百百種，許多情侶或夫妻多會避開排卵期的安全期行房，或由女方吃避孕藥、裝避孕器，及男方戴保險套、結紮等方式，避免「鬧出人命」。

針對女性避孕措施，張芳維說，避孕藥須由肝臟代謝，且藥物中的荷爾蒙會增加體內凝血因子濃度，升高靜脈栓塞風險，因此有慢性肝病、代謝症候群，應先留意藥品標示成分與注意事項，並諮詢醫師、藥師，若有健康疑慮，則宜改裝避孕環或避孕器幫助避孕。

雖然女性裝避孕器後感染發炎的機率不高，加上精益求精的醫療技術，避孕藥的副作用也愈來愈小，但兩性關係應由情侶雙方共同努力才能細水長流。

張芳維提醒，不是女性吃避孕藥或裝避孕環及避孕器後，男性就能不戴保險套行房，仍應戴保險套的原因在於防止傳播性病，且因避孕器具並非百分之百避孕，其中裝避孕器後，懷孕的機率小於5%，換作裝避孕環、吃避孕藥的懷孕機率小於10%，「落實單一性伴侶，行房時避孕藥或避孕環加保險套，才有多重保障。」

避孕環與避孕器有何不同？張芳維說，避孕器可細分為裝在子宮內的T字形金屬銅離子避孕器，防止受精卵著床，通常在無感染發炎的情況下可放置數年。另有裝在陰道內的矽膠材質避孕環，內含激素可改變子宮內環境，降低精子與卵子的結合機率，但在無不良反應情況下，須每月更換一次。

另外，女性若有子宮腺肌症、子宮內膜異位症等婦科疾病，除了口服藥物的治療方式，也可在子宮內裝T字形的黃體素避孕器，用於減緩經血量與經痛等症狀，同樣有避孕效果，但主要目的並非是為了避孕。

保險套 避孕器

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