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急診壅塞打開護病比因應？ 急診醫學會澄清：非打破現狀

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北即時報導
急診醫學會秘書長李智晃說，近期急診壅塞嚴重求，希望政府正視以公權力介入，採取有效措施紓解急診壅塞。示意圖，本報資料照片
急診醫學會秘書長李智晃說，近期急診壅塞嚴重求，希望政府正視以公權力介入，採取有效措施紓解急診壅塞。示意圖，本報資料照片

醫院急診壅塞嚴重，急診醫學會昨緊急發文，直指「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，憂心問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職。急診醫學會秘書長李智晃說，近期急診壅塞嚴重，醫學會提出訴求，希望政府正視以公權力介入，採取有效措施紓解急診壅塞。

衛福部長邱泰源今指出，已請各醫院調整急診及門診住院比率，增加急診病人住院。李智晃說，衛福部請各醫院自行調整，醫院不做不會有罰則，每家醫院住院、急診占比也不同，很難明確分配比率，目前細節也未討論，且沒有提供獎勵措施，還是「同一塊餅大家搶」。

為紓解急診壅塞，衛福部針對急診、門診住院病人調整。李智晃說，這仍應避免影響門診住院患者的權益，並對願意調整的醫院給予獎勵，補足其他科別的醫務收入，讓醫院更願意投入。他說，近幾周來，其服務的林口長庚急診仍十分壅塞，主因還是急診待床的急重症病人無法順利入住病床，而各科別都有一樣的問題。

李智晃說，目前各醫院急診患者都需要加護病房，但病房滿載，患者留在急診待床3至5天都有可能，夏天之前這狀況不會改善，但今年比往年又再嚴峻一些。他說，醫學會希望改善護理人員待遇，留得住病房護理師，病房數就不會減少，急診病人就可順利住院，長遠來講，政府在轉診、給付制度應進行改善，讓醫護得到合理待遇。

急診壅塞情形，醫學會發文指出，希望醫院多開設病床，紓解急診壓力，但卻被批評是想打開護病比的限制，讓護理師更加過勞。李智晃澄清，現在護理人力吃緊，如果沒有人力，病房也開不起來，因此並不是要打破現行的護病比，而是希望衛福部研擬即時性、暫時性的緊急應變方式。

李智晃指出，急診醫學會提出訴求，就是希望政府正視，並以公權力介入，採取有效的措施，紓解急診壅塞，期待明天上午開會可以進行更多及詳細的討論，最後提出有效的改善建議。 

台北榮總副院長李偉強說，急診醫護人力調動，在人力捉襟見肘下，不是太容易的事情，醫院可以做的是，讓病房調度更為順暢。他說，醫院急診壅塞，北榮不可能獨善其身，但透過病床的調度，增加急診患者收治住院的流動性，讓需要優先住院的急診患者，在急診等待住院的時間不要超過48小時，目前這機制運作還算不錯。

李偉強說，今年冷氣團一波接一波，低溫的時間比往年都長，流感病毒、諾羅病毒、肺炎、血管疾病等患者增加，在如此氣候變遷下，對醫療產生很大的影響。他認為，目前醫護人員持續出走，「這是大危機」，呼籲一定要穩住急重症的醫護人力，這是現在最優先處理的事項，並與健保總額、支付標準、醫療體系等同步改革。

人力 加護病房 衛福部 護理師 護病比

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