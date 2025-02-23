病患一路北上找ICU床位不敵病魔離世 護理師：年後急診紫爆

農曆春節迄今，各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程。麻醉專科護理師林費茱在社群平台分享，一名患者從高雄一路往北找ICU床位，最後到成大附設醫院斗六分院時，狀況十分危急，打開腹腔發現排泄物已經瀰漫整個肚子，最後因敗血症導致死亡。

林費茱指出，這名患者抵抗力不足，因嚴重的腹腔感染合併敗血性休克，使用升壓藥急救，仍不敵病魔過世。她感嘆，患者一路從南往北送，家屬千里迢迢奔波治療，但病人身體虛弱，禁不起細菌來襲而死亡；最後，家屬再千里迢迢把已逝家人接回家。

林費茱表示，台灣的醫療系統真的很好，資源、技術和照護的水準在國際上數一數二，但也因為就醫方便，常第一時間就往大醫院急診室跑。她呼籲，應珍惜健保資源，並落實正確就醫，更要體恤醫事人員辛勞。尤其，疫情大流行時，全台醫療量能吃緊，家屬發脾氣只會影響彼此情緒，且干擾救治流程。

她分享，剛畢業在病房工作時，差點被家屬拿滅火器揍，就因為點滴沒了、晚點施打，家屬就生氣了。她指出，病房小夜班的護病比要照顧15個患者，幾乎分身乏術，如果民眾不能體諒護理師的辛苦、台灣醫療工作環境不改善，別怪護理師繼續大量出走。

醫護大缺工，一定會延誤急重症病人處置時間，林費茱表示，希望大眾能了解護理人員的重要性，並給予應得的尊重。