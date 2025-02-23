快訊

總統官邸烤肉趴6綠委未出席 賴清德談政局、川普但沒提罷免

獨／高雄爆警紀案！兩線一星巡官「蹺班泡酒店」處分曝 基層：不意外

經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

聽新聞
0:00 / 0:00

病患一路北上找ICU床位不敵病魔離世 護理師：年後急診紫爆

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
護理師呼籲，民眾應體諒護理師的辛苦、珍惜台灣的醫療資源。本報資料照片
護理師呼籲，民眾應體諒護理師的辛苦、珍惜台灣的醫療資源。本報資料照片

農曆春節迄今，各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程。麻醉專科護理師林費茱在社群平台分享，一名患者從高雄一路往北找ICU床位，最後到成大附設醫院斗六分院時，狀況十分危急，打開腹腔發現排泄物已經瀰漫整個肚子，最後因敗血症導致死亡。

林費茱指出，這名患者抵抗力不足，因嚴重的腹腔感染合併敗血性休克，使用升壓藥急救，仍不敵病魔過世。她感嘆，患者一路從南往北送，家屬千里迢迢奔波治療，但病人身體虛弱，禁不起細菌來襲而死亡；最後，家屬再千里迢迢把已逝家人接回家。

林費茱表示，台灣的醫療系統真的很好，資源、技術和照護的水準在國際上數一數二，但也因為就醫方便，常第一時間就往大醫院急診室跑。她呼籲，應珍惜健保資源，並落實正確就醫，更要體恤醫事人員辛勞。尤其，疫情大流行時，全台醫療量能吃緊，家屬發脾氣只會影響彼此情緒，且干擾救治流程。

她分享，剛畢業在病房工作時，差點被家屬拿滅火器揍，就因為點滴沒了、晚點施打，家屬就生氣了。她指出，病房小夜班的護病比要照顧15個患者，幾乎分身乏術，如果民眾不能體諒護理師的辛苦、台灣醫療工作環境不改善，別怪護理師繼續大量出走。

醫護大缺工，一定會延誤急重症病人處置時間，林費茱表示，希望大眾能了解護理人員的重要性，並給予應得的尊重。

ICU 護理師 護病比

延伸閱讀

澎湖護理師齊聚健走 陳光復肯定護理人員貢獻

急診嚴重壅塞前所未有 衛福部明再開會討論

急診壅塞「已達前所未有嚴重」 醫學會籲採取4措施

高雄三多路晚間300人穿毛裝提燈籠 網友：「百毛夜行」非常可愛

相關新聞

陰雨「衣服晾室內」生致病原 毒物醫：濕度逾60%損健康

近來陰雨綿綿，不少民眾會將洗好的衣服從陽台改掛至室內晾乾。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，此舉將導致環境中的濕度上升，...

蛋價漲3元！明起批發價35元 周二價差會議仍召開

近期雞蛋產地價格低靡，又遇飼料價格調漲，導致蛋農壓力大，台北市蛋商公會理事長林天來今天證實，本周起蛋價將調漲3元，周一起...

急診嚴重壅塞前所未有 衛福部明再開會討論

醫院急診壅塞情形嚴重，急診醫學會昨緊急發文，直指「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，憂心如果問題持續下去，將引發...

急診大爆炸、護理人力流失 醫護困境雪上加霜

急診塞床延燒多日，迄今仍未緩解，從去年底就傳出急診人力、床位不足問題，到今年農曆春節大爆量，急診壓力遠超往年。護理師護士...

國外研究發現早餐要當主餐 這1時段吃太豐盛罹病風險高

許多人常會因減肥而不吃早餐，進而導致午餐、晚餐吃得更多，甚至會在睡前嘴饞點宵夜來吃。不過，究竟哪一餐才是一天當中最重要的？研究發現，晚上攝入較多卡路里的人，容易提高肥胖症、2型糖尿病、高血壓和慢性發炎的罹患率，因此，最好不要把晚餐當成最豐盛的一餐。

避免受傷風險 急診科醫師勸勿忽略「6項小事」：路邊摸狗也要注意

你可曾經想過，日常生活中許多無心、正常的舉動，其實都有可能危害到自己的健康安全。根據國外報導，急診室面對的病患當中，約有30%的人與受傷有關，急診醫師統整出6項正常活動背後驚悚的真相，警告民眾，「你可能已在不知不覺中面臨風險」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。