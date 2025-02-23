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台鐵第2波從業人員甄試正取699人 3220人拚筆試爭入職門票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，今天台北、台中、高雄、花蓮等4考區同步舉行第二試筆試，應考人數4290人，實際到考人數3220人。台鐵總經理馮輝昇今天視察台北開南中學考場，並向工作人員致謝、期許考生金榜題名。圖／台鐵提供
台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，今天台北、台中、高雄、花蓮等4考區同步舉行第二試筆試，應考人數4290人，實際到考人數3220人。台鐵總經理馮輝昇今天視察台北開南中學考場，並向工作人員致謝、期許考生金榜題名。圖／台鐵提供

為補足人力，台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，共吸引5447人報名，今天台北、台中、高雄、花蓮等4考區同步舉行第二試筆試，應考人數4290人，實際到考人數3220人，到考率75.06％。台鐵表示，筆試成績將於3月10日下午2時公告，第三試口試／術科將在3月30日舉行。

台鐵公司啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，共吸引5447人報名。第一試體能測驗已於今年2月9日辦理完竣，第二試筆試於今（23日）同步於台北、台中、高雄、花蓮4考區舉行，本次合格應考人數4290人，到考人數3220人，缺考人數1070人，到考率達75.06%。

其中，台北考區應到2282人，缺考595人，到考人數1687人，到考率73.93%；台中考區應到595人，缺考157人，到考人數438人，到考率73.61%；高雄考區應到535人，缺考134人，到考人數401人，到考率74.95%；花蓮考區應到878人，缺考184人，到考人數694人，到考率79.04%。預計平均錄取率約為21.71%。

台鐵表示，為展現對從業人員招募的高度重視，台鐵總經理馮輝昇今天視察台北開南中學考場，針對試務工作、考場秩序及測驗防弊等事項詳細查考，並到向監考老師、題卷安全維護人員、人力資源處及北區營運處工作小組同仁表達感謝，還親臨各考試教室為考生鼓勵，期許考生金榜題名，加入台鐵服務民眾的行列。

馮輝昇指出，為確保運輸安全、加速數位轉型及深化ESG永續發展，延攬具專業技術與創新思維的人才加入台鐵團隊至關重要，期待本次招募人才，為公司帶來活力及創新動能，推動營運持續成長。

台鐵提醒，筆試成績將於今年3月10日（星期一）下午2點公告，通過者於今年3月25日下午2時，可至甄試網站列印第三試（口試／術科）入場通知書，口試／術科測驗日期則於3月30日（星期日）舉行，甄試結果將於4月11日下午2時公告於甄試網站。

台鐵表示，錄取人員經完整培訓後，將投入第一線崗位服務，未來將藉由完善的在職訓練制度，搭配明確的職涯發展路徑，並提供暢通的陞遷管道，致力培育未來台鐵的領導人才，共同打造台鐵公司黃金十年的目標。

台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，今天台北、台中、高雄、花蓮等4考區同步舉行第二試筆試，應考人數4290人，實際到考人數3220人。台鐵總經理馮輝昇今天視察台北開南中學考場，並向工作人員致謝、期許考生金榜題名。圖／台鐵提供
台鐵啟動第2波從業人員甄試，預計正取699名、備取1122名，今天台北、台中、高雄、花蓮等4考區同步舉行第二試筆試，應考人數4290人，實際到考人數3220人。台鐵總經理馮輝昇今天視察台北開南中學考場，並向工作人員致謝、期許考生金榜題名。圖／台鐵提供
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