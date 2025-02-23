避免受傷風險 急診科醫師勸勿忽略「6項小事」：路邊摸狗也要注意

你可曾經想過，日常生活中許多無心、正常的舉動，其實都有可能危害到自己的健康安全。根據國外報導，急診室面對的病患當中，約有30%的人與受傷有關，急診醫師統整出6項正常活動背後驚悚的真相，警告民眾，「你可能已在不知不覺中面臨風險」。

根據英國每日郵報報導，美國各地的急診室每年有將近1.4億人就診，平均每100人中就有42人進急診室，且30%皆與受傷有關，這些患者大部分居住在大都市，年齡介於18-65歲之間。芝加哥大學醫學院急診醫生阿卜杜拉·普拉特（Abdullah Pratt）表示，「我們看到了最糟也最愚蠢的情況」。

1.不要在雪地中穿洞洞鞋

近年來Crocs（卡駱馳）在Z世代中越來越受歡迎，但急診科醫師認為，洞洞鞋雖然舒適，卻一點也不安全，「這雙鞋沒有摩擦力，也無法支撐腳踝，人們很容易滑倒，甚至連鞋子也一起飛出去」。

2.切酪梨時要特別謹慎

哈佛醫學院急診室醫生阿達伊拉·蘭德里（Adaira Landry）提到，因切酪梨受傷的患者非常常見，還有「貝果」也是一樣。根據資料來源，美國每年約有35萬人因刀傷而前往急診室，佛羅里達急診醫學主任馬特·夏農（Matt Shannon）建議，應使用穩固、防滑的砧板切割食物，並避免朝著自身方向切割食物。

3.彈跳床其實非常危險

蘇加爾斯基醫師（Dr. Sugalski）說：「常有人因彈跳床導致骨折、脫臼、脊柱損傷、頭部受傷，且大多發生在好幾個人一起跳的時候。」醫師建議一次只讓一個人跳，並確保周圍的彈簧和欄杆有足夠保護墊（安全措施）。

4.不要亂摸路邊的狗

根據美國國家衛生研究院報告，每年約發生470萬起被狗咬傷的案件，超過33.3萬名受害者不得不送進急診治療，普拉特醫師（Dr. Pratt）警告民眾不要亂摸不熟悉的狗，「你不會知道那隻動物經歷過什麼創傷，也無法預測牠會被什麼舉動給激怒」。

5.不要忽略身體的突發症狀

蘭德里醫師（Dr. Landry）強調，無論是胸痛、呼吸困難，還是某部位癱瘓，都不該因診療費用或等待時間而卻步，立即前往急診室才是明智的抉擇。若是症狀與心臟病、中風較為相似，千萬不要自己開車，避免產生更大的傷害。

6.別忘了戴安全帽

許多人常會利用自行車、滑板車作為日常生活的代步工具，但若未配戴安全帽，可能讓傷害有跡可循。根據資料來源，每年約有80,000例與自行車相關的頭部傷害發生，且事實證明，配戴安全帽可以大大降低受傷風險。蘇加爾斯基醫師強調，穿戴防護裝備的患者，康復機率通常更大，甚至能夠毫髮無傷地走出醫院。