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高鐵延宜蘭2階環評公聽會將登場 雙北宜蘭共3場

中央社／ 台北23日電
高鐵延伸宜蘭的第2階段環境影響評估已近尾聲，交通部將於3月初在雙北及宜蘭舉辦路線現勘及3場公聽會。聯合報系資料照
高鐵延伸宜蘭的第2階段環境影響評估已近尾聲，交通部將於3月初在雙北及宜蘭舉辦路線現勘及3場公聽會。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭的第2階段環境影響評估已近尾聲，交通部將於3月初在雙北及宜蘭舉辦路線現勘及3場公聽會，預定3月底或4月初相關報告送環境部，希望環評大會能在8月審查通過。

交通部21日公告辦理「高鐵延伸宜蘭計畫」第2階段環境影響評估現場勘察及公聽會。

交通部希望關心「高鐵延伸宜蘭計畫」開發計畫的民眾、團體或機關參加並表達意見，公聽會將廣泛收集意見，以利後續環境部環境影響評估審查委員會審查。

交通部將於3月5日上午，於宜蘭大學辦理首場「高鐵延伸宜蘭計畫」公聽會，當天下午現場勘察路線；另2場公聽會，分別是3月6日上午在台北市南港的民眾活動中心，3月6日下午在新北市汐止區公所。

根據交通部鐵道局的規劃，預計3月底或4月初，完成「高鐵延伸宜蘭計畫」第2階段環境影響評估並報環境部，希望8月能獲環評大會審查通過，年底前併同綜合規畫一併報行政院，行政院通過後就可動工。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，沿線經台北市南港區、新北市汐止區、平溪區、雙溪區、貢寮區及宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、宜蘭市等行政轄區。計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地。

交通部 環評 高鐵延伸宜蘭

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