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急診塞爆程度「前所未有」 護理師連上16小時班崩潰：撐不下去

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全台各醫院急診壅塞狀況嚴峻，護理師嘆快要撐不下去。本報資料照片
全台各醫院急診壅塞狀況嚴峻，護理師嘆快要撐不下去。本報資料照片

全台各縣市的醫院急診壅塞，從去年底到現在，情況仍未好轉。衛福部於二月上旬預估，急診塞床狀況大約2、3周會漸趨緩。不過，台灣急診醫學會於22日晚間發文，「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度！若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。」

台灣急診醫學會祕書長李智晃表示，許多醫院通報滿床，幾乎各大醫院急診床位不堪負荷量。關於患者排床到底要等多久？他說，需要住到加護病房的病人，平均會留在急診室3至5天都有可能；急診壅塞的原因跟醫院可利用住院床位不足、急診住院配床比例失衡有關。

李智晃指出，急診壅塞的狀況，可能到夏天之前都不會改善，尤其今年因流感疫情關係，比往年更要嚴峻一些。護理師不足造成病房關床，人力缺口形成骨牌效應，急診壅塞快要變成無解的難題。

有護理師在社群平台留言，上班超過10個小時已成日常，甚至連上16小時的班。護理師護士公會全聯會紀淑靜表示，新冠疫情之後，不少護理人員因身心疲累而陸續離開職場；這情況在今年過年後更明顯，許多人快要撐不下去。

她說，過年之前，就有醫院提到人力短缺的挑戰，而過年長假期間，醫院本來就會減床、關床，病人上不去。

紀淑靜說，各醫院護理人員流失導致關床，急診量能已經達到極限。她呼籲，急診人力被忽視，應該要從改革醫療環境與健保制度著手，尤其是調整護理師的薪資與福利，並改善高壓職場環境，才能夠讓更多基層護理人員願意留下來。

人力 加護病房 護理師

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