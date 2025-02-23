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激勵年輕好醫生 資深院長籲提升待遇

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在第三屆年度好醫生頒獎典禮上，有資深醫生呼籲政府調整給付制度，提升醫事人員待遇。圖／台灣醒報
在第三屆年度好醫生頒獎典禮上，有資深醫生呼籲政府調整給付制度，提升醫事人員待遇。圖／台灣醒報

「政府要調整給付制度，提升醫事人員待遇，醫生也要培養醫德！」台北榮總院長陳威明23日於好醫生頒獎典禮上說，例如自費與健保醫材藥品若無差異，就不要鼓吹自費藥物，增加病人負擔；長庚醫療決策委員會主委程文俊亦勉勵說，好醫師大多都熱心公益，有院內入選的同仁在88風災後進入災區義診，讓他相當感動。

好醫不見得是名醫

「醫生非常辛苦，應該給願意留在醫界奮鬥的好醫生鼓勵！」陳威明指出，如今醫生人力短缺、「分區總額合理成長」制度將啟動，希望在場的長官們（指行政院政委陳時中、衛福部長邱泰源等人）可以用政策，例如給付制度更合理化的調整，讓醫事人員有更合理的薪資。

陳威明在康健雜誌第三屆年度好醫生頒獎典禮致詞時說，好醫生與傑出醫生、名醫不同，要看醫生有沒有將關懷病人視為最重要的面向，他認為最基本的就是要「將心比心」，還有將教學工作做好，另外最重要的是有「好人品」。

熱心公益、願參與

另外他也提醒說，醫生要有醫德，若健保給付的藥物或醫材與自費的沒有太大差異，就不應該開自費者，否則很不合理。長庚決策委員會主委程文俊則說，長庚入選的醫生都是科主任，代表在行政上有受到肯定。另外，這些醫生的公共參與也相當廣泛，很多都是分科醫學會的理監事，或是國際醫學會的秘書長。

「好醫師都有不少感人故事！」程文俊舉例說，基隆長庚醫院整形外科主任蔡嘉軒，就曾因為台東馬偕醫院缺少支援醫生，義不容辭就前往台東支援一年；另外，高雄長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主任周振凱在88風災後，自願前往災區進行義診，也常到馬祖、屏東與澎湖等偏鄉義診。

被推薦者術德兼備

程文俊說期許30位入選的好醫生們，都能像法國的拿破崙所言：「領導者要給眾人希望」，做醫界好的領導者。

其他入選者還包括台大醫院內科部感染科主治醫師鄭琬豑，除了積極參與國際醫療合作，還致力推動精準醫學，且常收到並人的感謝函，顯示醫病間的深厚信任；亞東醫院耳鼻喉部主治醫師王棨德則引入聲帶注射、綠光雷射等新技術，並將AI應用在耳鼻喉科，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會稱讚他「術德兼備」。

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